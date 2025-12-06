«الاستدامة» تتصدر المشهد خلال «جائزة أبوظبي»



أبوظبي (الاتحاد)



كثّفت شركة إثارة، الجهة المنظمة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي 2025 والمشغّلة لحلبة مرسى ياس، جهودها لتقليل الأثر البيئي للحدث وللموقع.

ومع توافد آلاف من عشاق «الفورمولا-1» إلى الحلبة لمتابعة ختام الموسم، يجري تطبيق عدد من ممارسات الاستدامة في مختلف أنحاء موقع الحدث بهدف خفض الانبعاثات وتقليل النفايات والحفاظ على الموارد.

وفي هذا السياق قالت د. عروج أغا، مديرة الاستدامة في شركة إثارة: «في إثارة، نسعى دائماً للارتقاء بسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي، ويُعد التزامنا بالاستدامة جزءاً مهماً من هذا النهج، نحن ندرك تأثير الحدث كل عام ونقيسه ونلاحظه، ونسعى لاستغلال منصاتنا لدفع التغيير الإيجابي في مختلف عملياتنا ومجتمعاتنا».