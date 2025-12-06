بايرن ميونيخ يكتسح شتوتجارت بـ «خماسية» في «البوندسليجا»



واصل فريق بايرن ميونيخ انطلاقته المذهلة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «البوندسليجا»، واكتسح مضيفه شتوتجارت 5 - صفر، في الجولة الثالثة عشرة، ليحافظ على صدارته المطلقة لجدول الترتيب.

وتقمص هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا دور البطولة بعد تسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» للنادي البافاري عقب مشاركته بديلاً في آخر نصف ساعة من المباراة.

وجاء الفوز في وقت مثالي بالنسبة للنادي البافاري الذي يستعد لملاقاة ضيفه سبورتينج لشبونة البرتغالي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

وأجرى البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونيخ ستة تغييرات على تشكيلته الأساسية التي فازت على يونيون برلين منتصف الأسبوع في مسابقة الكأس، وأراح بعض نجومه البارزين، مثل مانويل نوير وهاري كين الذين بدأوا المباراة على مقاعد البدلاء.

ورغم إراحة كين، كاد المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون أن يفتتح التسجيل للنادي البافاري في وقت مبكر، لكن الهدف الافتتاحي جاء بطريقة غير متوقعة عبر الظهير الأيمن النمساوي كونراد لايمر؛ الذي وجد نفسه متقدماً في الملعب أكثر من أي لاعب آخر في بايرن بعد تمريرة طويلة من الخلف، ثم سيطر على الكرة ببراعة ومررها إلى مايكل أوليسيه، الذي أعادها إليه بتمريرة ذكية من تحت قدم المدافع، ليستخدم لايمر حيلة فنية مماثلة بتسجيل الهدف بـ«كعب القدم» من بين ساقي حارس شتوتجارت المعار من بايرن، ألكسندر نوبل.

واعتقد شتوتجارت أنه أدرك التعادل في الشوط الأول عن طريق نيكولاس نارتي، إلا أن مراجعة مطولة لتقنية حكم الفيديو المساعد (الفار) ألغت الهدف بداعي التسلل. وشارك كين في الدقيقة 60 وبعد ست دقائق فقط من نزوله نجح في تسجيل الهدف الثاني للنادي البافاري، بعدما تلقى تمريرة من يوزوا كيميش وسدد كرة قوية بقدمه اليمنى عرفت طريقها لشباك أصحاب الأرض.

وتمكن الكرواتي الدولي يوسيب ستانيشيتش من تسجيل الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 78 بعد تمريرة من لويس دياز، قابلها بتسديدة زاحفة عرفت طريقه لشباك الحارس نوبل. واحتسب الحكم ضربة جزاء لبايرن ميونيخ في الدقيقة 81 تزامنت مع طرد لورينز أسينيون لاعب شتوتجارت، ليسجل منها كين الهدف الثاني له والرابع لفريقه. وقبل دقيقتين من النهاية نال كين لقب هاتريك، بعدما تلقى تمريرة من أوليسيه وسدد من زاوية صعبة إلى داخل شباك الفريق المنافس.

وواصل كين قائد منتخب إنجلترا توهجه في الموسم الحالي ورفع رصيده في صدارة قائمة هدافي البوندسليجا إلى 17 هدفاً.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده في الصدارة إلى 37 نقطة وتوقف رصيد شتوتجارت عند 22 نقطة في المركز السادس.