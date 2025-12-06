الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الحمرية يُطلق مبادرة «مجلس كأس العرب»

الحمرية يُطلق مبادرة «مجلس كأس العرب»
6 ديسمبر 2025 20:47

 
أبوظبي (الاتحاد)

أطلق نادي الحمرية مبادرة «مجلس كأس العرب» لمتابعة مباريات البطولة، وذلك في قرية الفعاليات بالنادي، إلى 18 ديسمبر الجاري، موعد المباراة النهائية، وتستهدف المبادرة منتسبي النادي وأهالي المنطقة، بهدف تعزيز روح الألفة وتقوية الروابط بين النادي ومكوناته، وإيجاد مساحات ترفيهية تفاعلية تجمع الجمهور على متابعة الحدث العربي.
وأكد عيسى بن ركن، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية، أن إطلاق «مجلس كأس العرب» يأتي تفاعلاً من النادي مع الفعاليات الرياضية العربية، وانفتاحه على المجتمع الخارجي.
وأشار بن ركن، إلى أن المبادرة، تتضمن متابعة مباشرة للمباريات، إلى جانب فتح باب التوقعات للمشاركين، مع تخصيص جوائز للفائزين وسط أجواء تجمع بين التشجيع والمتعة والمشاركة المجتمعية.

الإمارات
الحمرية
كأس العرب
