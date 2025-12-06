الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أرتيتا يثق في ردة فعل أرسنال بعد «الخسارة الدرامية»

أرتيتا يثق في ردة فعل أرسنال بعد «الخسارة الدرامية»
6 ديسمبر 2025 21:19

 
برمنجهام (د ب أ)

يتوقع الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن يتعافى فريقه من آثار الخسارة الدرامية ضد أستون فيلا 1-2، والتي صدمت طموحاته في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وسجل الأرجنتيني إميليانو بويندا هدفا بتسديدة أخيرة في المباراة لينهي سلسلة اللاهزيمة لأرسنال الممتدة لـ 11 مباراة، في الدوري الإنجليزي، بعدما كان البلجيكي لياندرو تروسارد سجل هدف تعادل في وقت سابق لأرسنال بعد تقدم البولندي ماتي كاش بهدف التقدم لأستون فيلا.
وينتاب أرسنال بعض التوتر عندما يتعلق الأمر بالبقاء في سباق اللقب، بسبب ما حدث في السنوات الأخيرة، لكن أرتيتا يتوقع رد فعل قوي.
وقال أرتيتا في تصريحات عقب المباراة: «هذا هو الدوري، إنك تذهب إلى أولد ترافورد وإلى سانت جيمس بارك، وإلى تشيلسي، وتأتي إلى هنا، فسوف تجد ملاعب صعبة عديدة».
وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «النتيجة كانت لتصبح مختلفة، ولكن في الواقع هذا لم يحدث، لقد خضنا 18 مباراة بلا هزيمة في كل المسابقات، ولا زلنا هنا متقاربون».
وتابع: «الآن حان وقت التعافي، لقد منحني اللاعبون كل الأسباب التي تجعلني أعتقد بأننا سنؤدي بنفس المستوى، ونتخطى ما حدث، سوف نتعلم مما حدث اليوم، وسيجعلنا هذا فريقا أفضل».
وواصل المدرب: «هذا هو المستوى في الدوري، الناس الذين يعتقدون أننا سنتصدر بفارق 10 نقاط، يعيشون في عالم آخر».
ولم يقتصر الأمر على خسارة المباراة، بل أن أرسنال تعرض لصدمة جديدة بعدما كشف أرتيتا أن إصابة مدافعه الإسباني كريستيان موسكيرا في الكاحل أسوأ مما كان يخشى في البداية.
وقال المدرب: «للأسف سيغيب لعدة أسابيع، الأمر أكبر مما توقعنا، لذا سيكون غير قادر على المشاركة لأسابيع».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
أستون فيلا
ميكيل أرتيتا
