مانشستر سيتي يطيح سندرلاند بـ «ثلاثية» ويقترب من أرسنال



مانشستر (د ب أ)



واصل مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته بالفوز 3- صفر على ضيفه سندرلاند، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

حقق مانشستر سيتي فوزه الثالث على التالي، ليرفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثاني، ويقلص الفارق إلى نقطتين مع أرسنال المتصدر الذي سقط بالخسارة خارج أرضه بنتيجة 1- 2 أمام أستون فيلا.

أما سندرلاند فتجمد رصيده عند 23 نقطة في المركز السابع، وذلك بعدما تلقى خسارته الرابعة هذا الموسم، والثانية في آخر خمس جولات.

تألق النجم الفرنسي، ريان شرقي، المنضم من أولمبيك ليون بصناعته الهدفين الثاني والثالث ليوشكو جفارديول وفيل فودين في الدقيقتين 35 و65.

وقبلها افتتح المدافع البرتغالي روبن دياز الأهداف بتسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 31 من المباراة التي أقيمت على ملعب «الاتحاد».

وأكمل سندرلاند اللقاء بنقص عددي في اللحظات الأخيرة، بعد طرد لوك أونين في الدقيقة 95، بعد تدخل عنيف ضد ماتيوس نونيز، لاعب مانشستر سيتي.

ويرفع هذا الفوز أيضاً من معنويات مانشستر سيتي قبل أن يسافر إلى إسبانيا لمواجهة ريال مدريد، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

أما سندرلاند، فسيكون عليه التعويض في مباراتين الأسبوع المقبل، عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد ثم يخرج لمواجهة برايتون، يومي 14 و20 ديسمبر.