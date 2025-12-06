الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

تشيلسي يواصل النزيف في «البريميرليج»

تشيلسي يواصل النزيف في «البريميرليج»
6 ديسمبر 2025 21:30

 
لندن (د ب أ)

واصل تشيلسي نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالتعادل خارج أرضه أمام بورنموث بدون أهداف، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
بقي الفريق اللندني عاجزاً عن تحقيق الفوز لثالث جولة على التوالي، محققاً تعادلين وخسارة، ليتراجع للمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة.
وتربك هذه النتائج السلبية حسابات إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي قبل مواجهة أتالانتا في إيطاليا، يوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا ثم استضافة إيفرتون، يوم السبت في الجولة القادمة من الدوري.
أما بورنموث، واصل أيضاً نزيف النقاط، وتعادل للمرة الثالثة في آخر خمس جولات مقابل خسارتين، ليصبح في المركز الثالث عشر برصيد 20 نقطة.
وفي التوقيت نفسه، حقق توتنهام فوزه الأول في آخر خمس جولات، بالتغلب على ضيفه برينتفورد بهدفين.
سجل ريتشارليسون وتشافي سيمونز هدفي توتنهام في الدقيقتين 25 و43.
بهذا الفوز يرتقي توتنهام للمركز الثامن برصيد 22 نقطة، محققاً فوزه السادس، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر.
كما حقق إيفرتون فوزاً كبيراً على ضيفه نوتنجهام فورست بنتيجة 3 - صفر.
سجل نيكولا ميلينكوفيتش لاعب نوتنجهام بالخطأ في مرماه، وثيرنو باي وكيرنان ديوسبري أهداف إيفرتون في الدقائق 2 و3+45 و80.
رفع إيفرتون رصيده إلى 24 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد نوتنجهام عند 15 نقطة في المركز السادس عشر.
وفي مواجهة رابعة، فاز نيوكاسل يونايتد على ضيفه بيرنلي بنتيجة 2 -1، وأحرز برونو جيمارايش وأنتوني جوردون هدفي نيوكاسل في الدقيقتين 31 و8+45، بينما سجل زيان فيلمنج هدف بيرنلي الوحيد في الدقيقة 94 من ركلة جزاء.
وتأثر بيرنلي بالنقص العددي بعد طرد لاعبه لوكاس بيريس في الدقيقة 43 رفع نيوكاسل رصيده إلى 22 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد بيرنلي عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر، وقبل الأخير.

