الرياضة

العراق يعبر إلى ربع نهائي كأس العرب

العراق يعبر إلى ربع نهائي كأس العرب
6 ديسمبر 2025 22:25

 
الدوحة (د ب أ)


تأهل المنتخب العراقي إلى دور الثمانية لبطولة كأس العرب في قطر، بفضل فوزه المثير على نظيره السوداني 2 -صفر في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.

وحسم «أسود الرافدين» الفوز في الدقائق العشر الأخيرة، حيث تقدم مهند علي بهدف في الدقيقة 82 وبعدها بدقيقتين سجل أمجد عطوان الهدف الثاني.
وانفرد منتخب العراق بصدارة المجموعة برصيد ست نقاط متفوقاً بنقطتين على منتخب الجزائر الوصيف، والذي حقق فوزاً كبيراً على البحرين بنتيجة 5-1، ويحل السودان في المركز الثالث بنقطة واحدة وتتذيل البحرين الترتيب بدون رصيد.
وفي الجولة الأولى فاز العراق على البحرين 2-1، وتعادل الجزائر مع السودان سلبياً.

 

كأس العرب
قطر
الدوحة
العراق
السودان
البحرين
الجزائر
