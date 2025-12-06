إيمري يستبعد أستون فيلا من سباق «البريميرليج»!



لندن (د ب أ)



يعتقد الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا أن فريقه ليس من بين المرشحين لنيل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من الفوز الثمين على المتصدر أرسنال 2 - 1 في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.

وأنهى أستون فيلا سلسلة اللا هزيمة لضيفه أرسنال التي استمرت منذ 31 أغسطس الماضي، ليتغلب عليه ويوقف انطلاقته القوية في الصدارة.

وقال إيمري في تصريحات عقب المباراة: «لا أفكر في اللقب، أعلم أن هناك 38 مباراة في البطولة، لذا سيكون الأمر صعباً، لسنا مرشحين».

وتابع: «لو كنا في الجولة الخامسة والثلاثين وفي نفس موقفنا الحالي لكنت سأتحدث بشكل مختلف».

وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «ثلاث نقاط تمنحنا ثقة كبيرة».

وتابع: «على مستوى جدول الترتيب، بالطبع نحن الآن لدينا شعور أفضل مما كنا عليه قبل شهرين».

وقال إيمري: «أرسنال يبقى مرشحا بالطبع للفوز باللقب، ويجب علينا أن نحقق التوازن لأن كان لدينا توازن ونحن في قاع الجدول».

وأضاف: «الآن يجب علينا أن نحقق التوازن ونحاول أن نتعامل مع كل مباراة على حدة».