الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيمري يستبعد أستون فيلا من سباق «البريميرليج»!

إيمري يستبعد أستون فيلا من سباق «البريميرليج»!
6 ديسمبر 2025 22:35

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ليدز يتعادل مع ليفربول في «الوقت القاتل»
ماريسكا يعترف بتواضع أداء تشيلسي


يعتقد الإسباني أوناي إيمري مدرب أستون فيلا أن فريقه ليس من بين المرشحين لنيل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، على الرغم من الفوز الثمين على المتصدر أرسنال 2 - 1 في الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.
وأنهى أستون فيلا سلسلة اللا هزيمة لضيفه أرسنال التي استمرت منذ 31 أغسطس الماضي، ليتغلب عليه ويوقف انطلاقته القوية في الصدارة.
وقال إيمري في تصريحات عقب المباراة: «لا أفكر في اللقب، أعلم أن هناك 38 مباراة في البطولة، لذا سيكون الأمر صعباً، لسنا مرشحين».
وتابع: «لو كنا في الجولة الخامسة والثلاثين وفي نفس موقفنا الحالي لكنت سأتحدث بشكل مختلف».
وأضاف في تصريحاته التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): «ثلاث نقاط تمنحنا ثقة كبيرة».
وتابع: «على مستوى جدول الترتيب، بالطبع نحن الآن لدينا شعور أفضل مما كنا عليه قبل شهرين».
وقال إيمري: «أرسنال يبقى مرشحا بالطبع للفوز باللقب، ويجب علينا أن نحقق التوازن لأن كان لدينا توازن ونحن في قاع الجدول».
وأضاف: «الآن يجب علينا أن نحقق التوازن ونحاول أن نتعامل مع كل مباراة على حدة».

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
أستون فيلا
أوناي إيمري
آخر الأخبار
غارات عنيفة تستهدف شمالي وجنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل القوة الدولية في غزة
اليوم 02:50
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
اليوم 02:50
طفلان يجلسان على أنقاض منزل في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 600000 طفل خارج مقاعد الدراسة للعام الثاني
اليوم 02:50
نازحة سودانية في مخيم للنازحين شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون في منظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية بمستويات خطيرة في السودان
اليوم 02:50
أطفال يمنيون مهددون بالجوع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية توقف المشاريع الإغاثية باليمن
اليوم 02:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©