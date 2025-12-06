مدرب البحرين يحمل نفسه مسؤولية الهزيمة الثقيلة من الجزائر في كأس العرب



الدوحة (د ب أ)



أبدى الكرواتي دراجان تالاييتش مدرب منتخب البحرين أسفه للخسارة القاسية التي تعرض لها أمام نظيره الجزائري في كأس العرب.

وتعرض منتخب البحرين للهزيمة الأكبر في البطولة منذ انطلاقها في الأول من ديسمبر الحالي بنتيجة 1- 5، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال في المؤتمر الصحفي: «المنتخب الجزائري استحق الفوز بعد تقديمه أداءً مميزاً، ونجاحه في الاستفادة من الأخطاء التي وقعنا بها».

وأضاف تالاييتش: «أنا من يتحمل المسؤولية بعد هذه الخسارة وليس اللاعبين، وسأعمل على علاج الأخطاء التي وقعنا بها حتى نتفادى خسارة مماثلة في المستقبل».

وتابع: «أعتذر للجمهور البحريني بعد الخسارة والخروج من المنافسة».

وواصل مدرب البحرين: «لقد كنا نتطلع لما هو أفضل مما قدمنا في كأس العرب، ولكن لم ننجح في ذلك، ويجب أن نحلل كل ما حدث في البطولة حتى لا نكرره مجدداً»، مشيراً إلى أن الحالة البدنية لمنتخب البحرين كانت جيدة لكنه لم يكن جيداً على المستوى الذهني، وهذا ما سيعمل عليه الجهاز الفني للمنتخب البحريني في المرحلة المقبلة.