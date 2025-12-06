الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
جوارديولا يستشهد بميسي!

جوارديولا يستشهد بميسي!
6 ديسمبر 2025 23:01

مانشستر (د ب أ)

أشاد جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأداء النجم الفرنسي ريان شرقي بعد مساهمته في فوز الفريق على سندرلاند بنتيجة 3 - صفر، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وصنع شرقي الهدف الثالث لزميله فيل فودين بحركة استعراضية رائعة «رابونا» ليترجم تألقه أمام الفريق الملقب بالقطط السوداء.
وغادر ريان شرقي «22 عاماً» الملعب وسط تصفيق حار من الجماهير في المدرجات وعناق من المدرب الإسباني بعد استبداله.
قال جوارديولا عبر الموقع الرسمي لناديه «ريان لاعب استثنائي، فهو موهبة شابة، وأثبت جدارته في المباراة الماضية أمام فولهام، وترك بصمة استثنائية في كل مرة يلمس فيها الكرة، ومميز في الثلث الأخير من الملعب».
أضاف المدرب الإسباني «أكثر ما يعجبني في ريان ليس مهاراته، فلم يسبق لي أن رأيت ميسي يقوم بهذه الحركة الاستعراضية (رابونا)، وهو أفضل لاعب في العالم». واصل «لم يفعلها ميسي قط، لقد تعلمت من ميسي عدم ارتكاب الأخطاء في الأمور البسيطة، والتركيز في التمريرة العرضية سواء بالقدم اليمنى أو اليسرى».
استطرد «ريان شرقي يتقن الأشياء البسيطة، وهو ما أريده من كل لاعبي الفريق، فإذا كان لاعبا موهوبا بالفطرة، بإمكانه أن يفعل ما يشاء، ولكن إذا لم تنجح هذه الحركات الاستعراضية، سيكون هناك مشكلة».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
سندرلاند
جوارديولا
ليونيل ميسي
