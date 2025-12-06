الأحد 7 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عمار بن حميد يشهد تتويج «الأريام بنفسج» بلقب «السوبر جولد»

عمار بن حميد يشهد تتويج «الأريام بنفسج» بلقب «السوبر جولد»
6 ديسمبر 2025 23:22

 الدوحة (وام)


بحضور صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وفخامة أحمد الشرع، رئيس الجمهورية العربية السورية، شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، منافسات بطولة العالم للخيل العربية، «سوبريم»، في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة 70 جواداً من نخبة الجياد العربية الأصيلة تمثل 10 دول، حيث حققت الفرس «الأريام بنفسج» لمربط عجمان إنجازاً عالمياً بتتويجها بلقب السوبر جولد في البطولة.
وأعرب سمو ولي عهد عجمان، خلال حضوره البطولة، عن سعادته بالإنجاز العالمي لمربط عجمان، بحصول الفرس «الأريام بنفسج» على لقب «السوبر جولد»، ضمن بطولة العالم للخيل العربية، مشيداً سموه بالنجاح الكبير للبطولة والمستوى اللافت للخيول المنافسة، وكذلك بالتنظيم الاحترافي من الأشقاء في دولة قطر، ما يعكس أهمية الحدث ومكانته الدولية.
وأكد سموه أن اهتمام قيادة الإمارات منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» بتربية الخيول العربية، يؤكد حرص الدولة في الحفاظ على الموروث الوطني، وتعزيز مكانة الخيل العربية الأصيلة على الساحة العالمية، حيث تعد مرابط الإمارات من الأبرز دولياً في رعاية الخيل وسلالاتها الفريدة.

 

أخبار ذات صلة
مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل القوة الدولية في غزة
فريق الإمارات للبحث والإنقاذ يواصل مهامه الإنسانية لإغاثة منكوبي إعصار «ديتوه»


وثمن سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، الدائمة في دعم رياضة الخيل العربية الأصيلة من خلال تنظيم البطولات والفعاليات العالمية التي تعزز مكانة الإمارة على الساحة الدولية بيئة مثالية لتطوير سلالات الخيول في هذا القطاع التراثي العريق.
شهد منافسات البطولة الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، وعدد من الشيوخ وكبار ومحبي ملاك الخيل.
وتعتبر البطولة أضخم حدث عالمي بمجال بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة، حيث تبلغ قيمة جوائزها 4 ملايين و900 ألف يورو، وتجمع صفوة الخيول التي تألقت وتُوّجت بالذهب والفضة والبرونز عبر جولات دولية في الخليج وأوروبا والأميركتين هذا الموسم.

الإمارات
عجمان
عمار بن حميد
قطر
الدوحة
آخر الأخبار
غارات عنيفة تستهدف شمالي وجنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مصر وقطر تدعوان إلى سرعة تشكيل القوة الدولية في غزة
اليوم 02:50
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
الأخبار العالمية
البرلمان العربي يرحب بتجديد ولاية «الأونروا»
اليوم 02:50
طفلان يجلسان على أنقاض منزل في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم «اليونيسف» لـ«الاتحاد»: 600000 طفل خارج مقاعد الدراسة للعام الثاني
اليوم 02:50
نازحة سودانية في مخيم للنازحين شمال دارفور (رويترز)
الأخبار العالمية
مسؤولون في منظمات أممية وإغاثية لـ«الاتحاد»: تفاقم الأزمة الإنسانية بمستويات خطيرة في السودان
اليوم 02:50
أطفال يمنيون مهددون بالجوع (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الانتهاكات الحوثية توقف المشاريع الإغاثية باليمن
اليوم 02:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©