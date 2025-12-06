ماريسكا يعترف بتواضع أداء تشيلسي



لندن (د ب أ)



أقر إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي بأن فريقه قدم أداءً متواضعاً، خلال التعادل أمام بورنموث دون أهداف، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، مشيراً إلى أهمية الخروج بنتيجة إيجابية على الأقل.

قال ماريسكا، في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لناديه: «افتقرنا إلى الجودة في الثلث الأخير من الملعب، وارتكبنا العديد من الأخطاء، وفقدنا الكرة في الثلث الأخير، وعابنا التركيز في اللمسة الأخيرة والتسديد».

استدرك المدرب الإيطالي «لكن عندما لا تكون قادراً على الفوز، فمن المهم ألا تخسر».

وبرر ماريسكا تواضع مستوى فريقه، قائلاً «ربما بسبب نقص الجودة في الثلث الأخير، والتركيز في اللمسة الأخيرة بالعرضيات والتمريرات».

وأشار «نعرف أننا لن نسجل في كل مباراة، وبصراحة، لم أكن أعرف أن تشيلسي سجل في كل مباراة منذ مباراة كريستال بالاس، وسنحاول التسجيل في مباراتنا القادمة يوم الثلاثاء، لكن الخروج بشباك نظيفة يبقى أيضاً أمراً مهماً؛ لأنه يمنحنا فرصة للخروج بنتيجة إيجابية، نقطة على الأقل».

وبسؤاله عما إذا كان ضعف الأداء في الثلث الأخير من الملعب نتيجة افتقار بعض اللاعبين للثقة أو عدم تحمل المسؤولية، أجاب مدرب تشيلسي «لا أتفق مع ذلك، ولكنه أمر وارد».

وختم تصريحاته «أعتقد أن كول بالمر كان جيدا للغاية في الثلث الأخير، لقد لعب نصف ساعة قبل أيام، ولعب 60 دقيقة اليوم، وهو مؤشر مهم لتحسين لياقته البدنية».