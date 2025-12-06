برشلونة يكتسح بيتيس بـ «خماسية»



مدريد (د ب أ)



حقق برشلونة فوزاً كبيراً على مضيفه ريال بيتيس 5-3، ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 40 نقطة في المركز الأول بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد الذي سيواجه سيلتا فيجو الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بيتيس عند 24 نقطة في المركز الخامس.

وتقدم بيتيس في الدقيقة السادسة عن طريق أنتوني، لكن برشلونة عادل النتيجة سريعاً في الدقيقة 11 عن طريق فيران توريس. وتألق توريس في المباراة وسجل الهدف الثاني له ولبرشلونة في الدقيقة 13، ثم سجل روني بارداجي الهدف الثالث في الدقيقة 30.

وبعد عشر دقائق من الهدف الثالث، عاد توريس ليضيف الهدف الرابع لبرشلونة مكملا ثلاثيته الشخصية (هاتريك).

وفي الدقيقة 59 سجل لامين يامال الهدف الخامس لبرشلونة من ضربة جزاء، فيما سجل دييجو لورينتي الهدف الثاني لبيتيس في الدقيقة 85، وأضاف زميله كوتشو هيرنانديز الهدف الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني.