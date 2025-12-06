سباق كأس منصور بن زايد ينطلق اليوم بمضمار الشارقة لونجين



الشارقة (وام)



ينطلق الأحد بمضمار الشارقة لونجين سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، المخصص للخيول العربية الأصيلة، بمشاركة 95 خيلاً تتنافس ضمن 6 أشواط.

وخصص الشوط الأول للخيول العربية الأصيلة وفق العمر والنتائج لمسافة 1000 متر، بمشاركة 16 خيلاً، بينما خصص الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة 1200 متر بمشاركة 16 مهرة ومهراً.

ويأتي الشوط الثالث للخيول العربية الأصيلة وفق العمر والنتائج - خيول من إنتاج الإمارات - لمسافة 1700 متر بمشاركة 16 خيلاً.

وخصص الشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة تكافؤ - خيول من إنتاج الإمارات - وفق العمر والنتائج لمسافة 2000 متر بمشاركة 16 خيلاً.

أما الشوط الخامس، خصص لسباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة تكافؤ لمسافة السرعة 1200 متر، بمشاركة 15 خيلاً.

وتختتم المنافسات بالشوط السادس والمخصصة للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ لمسافة 1700 متر، بمشاركة 16 خيلاً.