«الأبيض» يحصد «النقطة الأولى» في كأس العرب

معتز الشامي (أبوظبي)



اكتفى منتخبنا الوطني بالتعادل بهدف لمثله أمام مصر، في الجولة الثانية من كأس العرب لكرة القدم التي تستضيفها قطر، ليرفع «الأبيض» رصيده إلى «نقطة» في الترتيب الثالث للمجموعة الثالثة، بينما يأتي «الفراعنة» في «الوصافة» بـ «نقطتين»، وتتأجل فرصة منتخبنا للتأهل إلى اللقاء الأخير أمام الكويت، فيما يلعب منتخب مصر مع الأردن الذي ضمن صعوده إلى دور الثمانية، وله 6 نقاط.

تقدم «الأبيض» بهدف أحرزه كايو لوكاس في الدقيقة 65، وتعادل «الفراعنة» بهدف مروان حمدي في الدقيقة 85.

فرض منتخبنا أفضليته خاصة في الشوط الثاني، وأحكم سيطرته على وسط الملعب، وفرض إيقاعه الهجومي، ليصبح الأخطر على المرمى المصري، وتمكن كايو من ترجمة الأفضلية بهدف، بعد مجهود جماعي منظم، حين استغل كرة عرضية داخل المنطقة، ليسكنها الشباك في الدقيقة 60 معلناً تقدم «الأبيض»، ولم يستطع منتخب مصر إدراك التعادل إلا قبل نهاية المباراة برأسية مروان حمدي في الدقيقة 85.