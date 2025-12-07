22 ميدالية لجودو الإمارات في افتتاح «دولية كلباء»

كلباء (الاتحاد)

حقق جودو الإمارات 22 ميدالية ملونة في افتتاح بطولة كلباء الدولية للجودو، التي أقيمت أمس بصالة كلباء الرياضية بالمنطقة الشرقية، ضمن بطولات اتحاد الإمارات للجودو التي نظمها بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي كلباء الرياضي، وشهدت مشاركة 260 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، من 23 دولة.

وجاء تتويج أبطال الإمارات برصيد 22 ميدالية، منها 6 ميداليات ذهبية، و7 فضيات و9 ميداليات برونزية، وجاء فريق أوزبكستان في المركز الثاني برصيد 5 ميداليات، منها 4 ميداليات ذهبية وفضية، وحلّ في المركز الثالث فريق الهند برصيد 4 ميداليات، منها ميدالية واحدة ذهبية وفضيتان وبرونزية.

وعلى المستوى الفردي، نال فريق نادي كلباء الرياضي 10 ميداليات ذهبية في وزني الخفيف والمتوسط للذكور والإناث، بينما فاز فريق نادي الشارقة الرياضي بذهبية وزن تحت 60 كجم، وفي الوزن الثقيل لتلك الفئات فاز فريق نادي الفجيرة للفنون القتالية بذهبيتين في وزني تحت 90 وفوق 100 كجم.

وفي ختام البطولة توّج محمد جاسم، أمين السر المساعد، بصحبة راشد سعيد الكندي، رئيس مجلس إدارة نادي كلباء الرياضي، والأمين العام للنادي عبد الرحمن إبراهيم الدرمكي، وجاسم محمد الشحي، مدير إدارة الألعاب الجماعية، وعبدالله علي البلوشي، مدير إدارة الألعاب الفردية، الفائزين الأوائل مسكاً لفعاليات اليوم الأول لبطولة كلباء الدولية.