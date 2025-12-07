«أصحاب القمم».. مفاجأة المنهالي والخوار في افتتاح «البارالمبية الآسيوية»

دبي (الاتحاد)

يُطلق الفنان عيضة المنهالي أغنية «أصحاب القمم» من كلمات الشاعر علي الخوار، خلال حفل افتتاح الألعاب البارالمبية الآسيوية للشباب «دبي 2025»، والذي يقام يوم الأربعاء على استاد نادي دبي لأصحاب الهمم، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي.

وتُجسّد مبادرة عيضة والخوار دعم الفن لهذه الشريحة المهمة في المجتمع.

وأشار عيضة المنهالي إلى أن هذا العمل الفني هو رسالة تقدير واعتزاز، أراد من خلالها تسليط الضوء على فئة ملهمة تعلّمنا منها معنى القوة الحقيقية والإصرار، كما تحمل تكريماً رمزياً لهؤلاء الأبطال الذين تجاوزوا كل التحديات وأثبتوا أن القمة لا تُدرك بالجسد، بل بالإرادة والعزيمة

وقال: «أصحاب الهمم» هم نبض الأمل في مجتمعنا، يثبتون كل يوم أن الإعاقة لا يمكن أن تقف أمام الطموح، حيث تُلهمنا جميعاً قصص نجاحهم وتعلّمنا أن الإصرار يصنع المستحيل ونحن فخورون بهم، وبكل ما يقدمونه من إنجازات ترفع اسم الوطن عالياً والتي تُجسد أجمل صور التحدي والإبداع.

من ناحيته أعرب علي الخوار عن فخره واعتزازه بمسيرته مع أصحاب الهمم منذ عام 1994، مؤكداً أنهم يستحقون الدعم الكامل من الفئات المبدعة في الدولة.

وقال: «القيادة الرشيدة ظلت تدعم أبناء الدولة في كل المجالات من أجل تحقيق النجاحات، ولاسيما «أصحاب الهمم» الذين أثبتوا وجودهم في جميع المجالات وهم على قدر التحدي والمسؤولية، لأنهم أصحاب إبداع بمختلف ألوان طيفهم وإعاقاتهم».

وأضاف: «هذه الشريحة لها دورها ومكانتها في المجتمع، وهى جزء أصيل فيه، وأنهم يستحقون الاهتمام الكبير لتحقيق طموحاتهم على جميع المستويات».