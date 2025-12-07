الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الحبتور» يتخطى «الباشا» في افتتاح بطولة تشرشل للبولو

7 ديسمبر 2025 11:59

دبي (الاتحاد)
حقق فريق الحبتور فوزه الأول في بطولة ونستون تشرشل للبولو، والتي انطلقت على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وتستمر حتى السبت الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري، بمشاركة ثلاثة فرق هي الحبتور والباشا والفيصل وبهانديكاب من 8 إلى 10.
وجاء فوز فريق الحبتور على حساب فريق الباشا بعد مباراة قوية ومثيرة، تقدّم خلالها فريق الحبتور في البداية ونجح في الحفاظ على تقدمه بفضل الثناني ماركو بانيللو وخوان جيفارا، مع التركيز على إيقاف خطورة توماس ويليامز، خاصة في الشوط الرابع والأخير، لينتهي اللقاء بفوز الحبتور بستة أهداف مقابل خمسة.

منتجع الحبتور للبولو
كأس تشرشل للبولو
فريق الحبتور
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©