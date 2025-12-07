يوكريش يحث أرسنال على النهوض سريعاً من الخسارة المحبطة

لندن (رويترز)

قال فيكتور يوكريش مهاجم أرسنال، إن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يجب أن ينتفض بسرعة من هزيمته المحبطة 2-1 أمام مضيفه أستون فيلا أمس السبت، بعد أن أنهى هدف الفوز الذي أحرزه إميليانو بونديا في الدقيقة 95 سلسلة من 18 مباراة بلا هزيمة.

وقلّص فوز فيلا التاسع في آخر عشر مباريات الفارق في صدارة الترتيب إلى ثلاث نقاط، مما زاد الضغط على أرسنال بقيادة المدرب ميكل أرتيتا.

وقال يوكريش عبر موقع أرسنال: «هذه كرة القدم، إذا سجلت هدفاً في الثواني أو الدقائق الأخيرة فإنه يكون شعوراً لا يصدق، وذلك يمكن أن يحدث في أي اتجاه».

وأضاف: «لسوء الحظ كان الأمر في اتجاهنا. إنه أمر صعب، لكننا نتعلم منه».

وتابع: «يمكن دائماً العثور على بعض الإيجابيات، لكن هذه لا تزال طريقة صعبة للغاية لخسارة مباراة».

وسيحل أرسنال ضيفاً على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، قبل أن يستضيف ولفرهامبتون واندرارز في الدوري يوم الأحد المقبل.