الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

يوكريش يحث أرسنال على النهوض سريعاً من الخسارة المحبطة

يوكريش يحث أرسنال على النهوض سريعاً من الخسارة المحبطة
7 ديسمبر 2025 12:01

لندن (رويترز)
قال فيكتور يوكريش مهاجم أرسنال، إن متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يجب أن ينتفض بسرعة من هزيمته المحبطة 2-1 أمام مضيفه أستون فيلا أمس السبت، بعد أن أنهى هدف الفوز الذي أحرزه إميليانو بونديا في الدقيقة 95 سلسلة من 18 مباراة بلا هزيمة.
وقلّص فوز فيلا التاسع في آخر عشر مباريات الفارق في صدارة الترتيب إلى ثلاث نقاط، مما زاد الضغط على أرسنال بقيادة المدرب ميكل أرتيتا.
وقال يوكريش عبر موقع أرسنال: «هذه كرة القدم، إذا سجلت هدفاً في الثواني أو الدقائق الأخيرة فإنه يكون شعوراً لا يصدق، وذلك يمكن أن يحدث في أي اتجاه».
وأضاف: «لسوء الحظ كان الأمر في اتجاهنا. إنه أمر صعب، لكننا نتعلم منه».
وتابع: «يمكن دائماً العثور على بعض الإيجابيات، لكن هذه لا تزال طريقة صعبة للغاية لخسارة مباراة».
وسيحل أرسنال ضيفاً على كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء، قبل أن يستضيف ولفرهامبتون واندرارز في الدوري يوم الأحد المقبل.

أخبار ذات صلة
إيمري يستبعد أستون فيلا من سباق «البريميرليج»!
مانشستر سيتي يطيح سندرلاند بـ «ثلاثية» ويقترب من أرسنال
أرسنال
ميكيل أرتيتا
أستون فيلا
آخر الأخبار
ألونسو يطالب لاعبي ريال مدريد بـ «قلب الصفحة»
الرياضة
ألونسو يطالب لاعبي ريال مدريد بـ «قلب الصفحة»
اليوم 12:16
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
الرياضة
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
اليوم 11:52
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
اليوم 11:30
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
الرياضة
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
اليوم 11:28
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©