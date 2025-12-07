الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الثلاثية المزدوجة» تمنح هوكس الفوز على ويزاردز في «السلة الأميركي»

«الثلاثية المزدوجة» تمنح هوكس الفوز على ويزاردز في «السلة الأميركي»
7 ديسمبر 2025 12:05

لوس أنجلوس (رويترز)
أحرز جالين جونسون ثلاثة أرقام مزدوجة للمباراة الثانية على التوالي، ليقود أتلانتا هوكس للفوز 131-116 على واشنطن ويزاردز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.
وسجل جونسون 30 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة وقدّم لزملائه 12 تمريرة حاسمة، وأضاف أونيكا أوكانجو 21 نقطة، وأحرز نيكيل ألكسندر ووكر 17 نقطة، لينهي هوكس مسيرة من ثلاث هزائم متتالية في المسابقة.
وكان سي.جيه ماكولوم أكثر لاعبي ويزاردز إحرازاً للنقاط برصيد 28 نقطة، من بينها سبع رميات ثلاثية، لكن فريقه تلقّى الخسارة 19 منذ بداية الموسم والثالثة على التوالي.
وفي باقي مباريات الليلة الماضية، أحرز مايكل بورتر جونيور 35 نقطة، وهو أعلى رصيد له هذا الموسم، ليقود بروكلين نتس للفوز 119-101 على نيو أورليانز بليكانز، الذي تلقّى الخسارة 21 ليصبح صاحب أسوأ سجل في المسابقة هذا الموسم.
وسجّل بات سبنسر 19 نقطة، وهو أعلى رقم في مسيرته، في مباراته الأولى كأساسي مع جولدن ستيت وريورز، ليقود فريقه الذي غاب عنه نجمه ستيفن كري، للفوز 99-94 على مضيفه كيلفلاند كافاليرز.
وانتفض دالاس مافريكس في الربع الثالث ليحقق الفوز 122-109 على ضيفه هيوستن روكتس، وفاز مينيسوتا تيمبرولفز 109-106 على لوس أنجلوس كليبرز، ليحقق انتصاره الخامس على التوالي.
وأحرز زاك لافين 42 نقطة ليساعد سكرامنتو كينجز على تجاوز ميامي هيت بنتيجة 127-111، بينما سجل سبعة لاعبين من ديترويت بيستونز أرقاماً مزدوجة في فوز الفريق 124-112 على ميلووكي باكس.

أخبار ذات صلة
هاردن يدخل قائمة «توب 10» لهدافي السلة الأميركي
31000 نقطة تضع دورانت بالمرتبة الثامنة
دوري السلة الأميركي
جولدن ستيت واريورز
لوس أنجلوس كليبرز
آخر الأخبار
ألونسو يطالب لاعبي ريال مدريد بـ «قلب الصفحة»
الرياضة
ألونسو يطالب لاعبي ريال مدريد بـ «قلب الصفحة»
اليوم 12:16
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
الرياضة
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
اليوم 11:52
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
اليوم 11:30
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
الرياضة
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
اليوم 11:28
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©