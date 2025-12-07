«الثلاثية المزدوجة» تمنح هوكس الفوز على ويزاردز في «السلة الأميركي»

لوس أنجلوس (رويترز)

أحرز جالين جونسون ثلاثة أرقام مزدوجة للمباراة الثانية على التوالي، ليقود أتلانتا هوكس للفوز 131-116 على واشنطن ويزاردز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الليلة الماضية.

وسجل جونسون 30 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة وقدّم لزملائه 12 تمريرة حاسمة، وأضاف أونيكا أوكانجو 21 نقطة، وأحرز نيكيل ألكسندر ووكر 17 نقطة، لينهي هوكس مسيرة من ثلاث هزائم متتالية في المسابقة.

وكان سي.جيه ماكولوم أكثر لاعبي ويزاردز إحرازاً للنقاط برصيد 28 نقطة، من بينها سبع رميات ثلاثية، لكن فريقه تلقّى الخسارة 19 منذ بداية الموسم والثالثة على التوالي.

وفي باقي مباريات الليلة الماضية، أحرز مايكل بورتر جونيور 35 نقطة، وهو أعلى رصيد له هذا الموسم، ليقود بروكلين نتس للفوز 119-101 على نيو أورليانز بليكانز، الذي تلقّى الخسارة 21 ليصبح صاحب أسوأ سجل في المسابقة هذا الموسم.

وسجّل بات سبنسر 19 نقطة، وهو أعلى رقم في مسيرته، في مباراته الأولى كأساسي مع جولدن ستيت وريورز، ليقود فريقه الذي غاب عنه نجمه ستيفن كري، للفوز 99-94 على مضيفه كيلفلاند كافاليرز.

وانتفض دالاس مافريكس في الربع الثالث ليحقق الفوز 122-109 على ضيفه هيوستن روكتس، وفاز مينيسوتا تيمبرولفز 109-106 على لوس أنجلوس كليبرز، ليحقق انتصاره الخامس على التوالي.

وأحرز زاك لافين 42 نقطة ليساعد سكرامنتو كينجز على تجاوز ميامي هيت بنتيجة 127-111، بينما سجل سبعة لاعبين من ديترويت بيستونز أرقاماً مزدوجة في فوز الفريق 124-112 على ميلووكي باكس.