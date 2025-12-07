الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

آدم بورت يفتتح أولى «حفلات البوديوم» في تاريخ «أبوظبي للفورمولا-1»

آدم بورت يفتتح أولى «حفلات البوديوم» في تاريخ «أبوظبي للفورمولا-1»
7 ديسمبر 2025 12:08

أبوظبي (الاتحاد)
سيُتوّج بطل العالم الـ 75 للسائقين في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1، تحت الأضواء الكاشفة في حلبة مرسى ياس، ومع وصول المنافسة إلى ذروتها، من المتوقع أن تكون احتفالات الختام استثنائية.
وفور إسدال الستار على السباق، ستُفتح بوابات المدرجات الرئيسية والغربية والجنوبية ومدرج المرسى، لدعوة الجمهور للنزول إلى المضمار والمشاركة في احتفالات رفع الكأس ومنصة التتويج.
ولإضفاء طابع موسيقي على هذه اللحظة التاريخية، سيقدم الدي جي والمنتج المقيم في برلين، آدم بورت، وهو أحد أعضاء الثلاثي «كاينموزيك»، أول «حفلة بوديوم» في تاريخ السباق.
ويجمع بورت بين موسيقى الهاوس والتكنو بأسلوب فريد يدمج الدَّب، والـ دانسهول، والراب، والسول، والروك الإيحائي. ويشتهر بتقديم عروضه في أبرز الفعاليات العالمية، بدءاً من إيبيزا وكوتشيلا ووصولاً إلى بيرنينغ مان.
بعد احتفالات منصة التتويج، يمكن للجماهير مواصلة تجربة «من البوديوم إلى الاتحاد بارك» برعاية ستينج، عبر السير على مضمار حلبة مرسى ياس الأيقوني باتجاه الاتحاد بارك. وهناك، تنتظرهم النجمة العالمية كاتي بيري لتقدم عرضها المفعم بالحيوية في الحفل الختامي لسلسلة حفلات ما بعد السباق برعاية بنك الإمارات دبي الوطني.
وتشهد حلبة مرسى ياس والاتحاد بارك على مدار عطلة نهاية الأسبوع أقوى تشكيلة ترفيهية في تاريخ الحدث، حيث افتتح بينسون بون حفلات ما بعد السباق يوم الخميس، تلاه بوست مالون بدعم من إليانا يوم الجمعة، وقدّمت فرقة ميتالِيكا عرضها يوم السبت، لتختتم كاتي بيري فعاليات نهاية الأسبوع يوم الأحد.
ويشمل البرنامج الترفيهي الأوسع أيضاً عروضاً خاصة للنجوم العالميين إدريس إلبا وكالفن هاريس، مما يعزّز أجواء الاحتفال العالمي بالمواهب الموسيقية في جميع أنحاء المدينة.

أخبار ذات صلة
نوريس.. الفوز في «أرض العجائب»!
ولي عهد أبوظبي يشهد الجولة الختامية لبطولة العالم للفورمولا 1
أبوظبي للفورمولا-1
سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
آخر الأخبار
ألونسو يطالب لاعبي ريال مدريد بـ «قلب الصفحة»
الرياضة
ألونسو يطالب لاعبي ريال مدريد بـ «قلب الصفحة»
اليوم 12:16
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
الرياضة
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
اليوم 11:52
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
اليوم 11:30
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
الرياضة
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
اليوم 11:28
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©