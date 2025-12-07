آدم بورت يفتتح أولى «حفلات البوديوم» في تاريخ «أبوظبي للفورمولا-1»

أبوظبي (الاتحاد)

سيُتوّج بطل العالم الـ 75 للسائقين في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1، تحت الأضواء الكاشفة في حلبة مرسى ياس، ومع وصول المنافسة إلى ذروتها، من المتوقع أن تكون احتفالات الختام استثنائية.

وفور إسدال الستار على السباق، ستُفتح بوابات المدرجات الرئيسية والغربية والجنوبية ومدرج المرسى، لدعوة الجمهور للنزول إلى المضمار والمشاركة في احتفالات رفع الكأس ومنصة التتويج.

ولإضفاء طابع موسيقي على هذه اللحظة التاريخية، سيقدم الدي جي والمنتج المقيم في برلين، آدم بورت، وهو أحد أعضاء الثلاثي «كاينموزيك»، أول «حفلة بوديوم» في تاريخ السباق.

ويجمع بورت بين موسيقى الهاوس والتكنو بأسلوب فريد يدمج الدَّب، والـ دانسهول، والراب، والسول، والروك الإيحائي. ويشتهر بتقديم عروضه في أبرز الفعاليات العالمية، بدءاً من إيبيزا وكوتشيلا ووصولاً إلى بيرنينغ مان.

بعد احتفالات منصة التتويج، يمكن للجماهير مواصلة تجربة «من البوديوم إلى الاتحاد بارك» برعاية ستينج، عبر السير على مضمار حلبة مرسى ياس الأيقوني باتجاه الاتحاد بارك. وهناك، تنتظرهم النجمة العالمية كاتي بيري لتقدم عرضها المفعم بالحيوية في الحفل الختامي لسلسلة حفلات ما بعد السباق برعاية بنك الإمارات دبي الوطني.

وتشهد حلبة مرسى ياس والاتحاد بارك على مدار عطلة نهاية الأسبوع أقوى تشكيلة ترفيهية في تاريخ الحدث، حيث افتتح بينسون بون حفلات ما بعد السباق يوم الخميس، تلاه بوست مالون بدعم من إليانا يوم الجمعة، وقدّمت فرقة ميتالِيكا عرضها يوم السبت، لتختتم كاتي بيري فعاليات نهاية الأسبوع يوم الأحد.

ويشمل البرنامج الترفيهي الأوسع أيضاً عروضاً خاصة للنجوم العالميين إدريس إلبا وكالفن هاريس، مما يعزّز أجواء الاحتفال العالمي بالمواهب الموسيقية في جميع أنحاء المدينة.