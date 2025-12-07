الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خليفة بن طحنون بن محمد يشهد ختام النسخة الـ 33 من كأس صاحب السموّ رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة

خليفة بن طحنون بن محمد يشهد ختام النسخة الـ 33 من كأس صاحب السموّ رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة
7 ديسمبر 2025 13:40

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، شهد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ختام النسخة الثالثة والثلاثين من كأس صاحب السموّ رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، الذي أقيم على مضمار أبوظبي للسباق.

 

وتوج معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، بطل السباق الذي أقيم في الشوط السابع والختامي في الأمسية لمسافة 2200 متر، وسط حضور جماهيري كبير.

 

وأكد معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، أن كأس صاحب السموّ رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة يجسد رؤية القيادة الرشيدة في الحفاظ على الإرث الوطني المرتبط بالخيول العربية الأصيلة، وترسيخ حضورها في ميادين السباق العالمية.

 

وأشاد معاليه بالدور المحوري الذي يؤديه كأس صاحب السموّ رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في دعم قطاع الفروسية، وتعزيز استدامة هذا الموروث الأصيل ونقله إلى الأجيال المقبلة، مؤكداً أن الحدث بات منصة رائدة تسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لسباقات الخيل العربية الأصيلة، ومحطة سنوية تستقطب المشاركين والمُلّاك والفرسان والجماهير في العالم.

 

كما شهد الأمسية معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس ‏مجلس إدارة "‏جمعية ‏الإمارات للخيول ‏العربية"، والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع والتجديف، والشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية.

 

 

المصدر: وام
خليفة بن طحنون
كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة
