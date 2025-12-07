هدية لمشجعي الفورمولا-1.. فيرستابن وتسونودا يوقّعان لوحات مركبات نادرة

أبوظبي (الاتحاد)

شهد جمهور سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي 2025، لحظة خالدة في الإمارات، مع إعداد لوحتين لمركبات إماراتية خاصة صُممت كقطع تذكارية ووقّع عليها سائقا فريق «أوراكل ريد بُل ريسينج»: ماكس فيرستابن ويوكي تسونودا، وتم تقديمها لشخصين محظوظين من بين الجماهير في منطقة المشجعين.

بمناسبة الجولة الختامية للموسم، ابتكرت شركة إثارة نسخاً رمزية غير مصرح قانونياً باستخدامها على الطرق من لوحات أبوظبي تحمل أرقام السائقين.

ويعكس رقم فيرستابين #1 مكانته كبطل للعالم، وهو رقم لا يمكن لأي سائق آخر استخدامه إلا ما دام حاملاً للقب. أما رقم تسونودا #22، فجاء نتيجة مضاعفته للرقم المفضل لديه #11 بعدما كان محجوزاً.

وفي دولة الإمارات، تحمل لوحات المركبات مكانة خاصة لا تشبه أي مكان آخر في العالم، إذ تُعد رمزاً للمكانة الاجتماعية وقطعاً ثمينة عالية القيمة. وتكفي الإشارة إلى أن لوحة أبوظبي الأصلية رقم #1 بيعت بأكثر من 14 مليون دولار أميركي في مزاد خيري عام 2008، وهو ما يضفي بُعداً أعمق على دلالة أرقام السائقين في البطولة.

وتعكس كل لوحة شخصية سائقها، فلوحة فيرستابين تجسّد الامتياز الفريد لحامل لقب بطل العالم، بينما تعبّر لوحة تسونودا عن عفويته التي تميّز أسلوبه. ولا تقتصر هذه اللوحات على كونها مقتنيات موقّعة، بل تستند مباشرة إلى الرمزية الثقافية لأبوظبي، لتمنح الجماهير لحظة ارتباط ملموسة ومحلية مع أبرز نجوم الرياضة.

وقال مايكل جولدنج، المدير التنفيذي للتسويق والاتصال في شركة إثارة: «في أبوظبي، نحرص دائماً على ابتكار لحظات ذات صلة بالثقافة المحلية وتكون فريدة من نوعها. لوحات الأرقام هنا تحمل مكانة خاصة، وتحويل أرقام السائقين إلى لوحات أبوظبي رمزية يخلق تجربة جماهيرية لا يمكن أن تحدث إلا في هذا السباق. إنها مثال جديد على كيفية تقريب الجمهور من قلب عالم الفورمولا-1، داخل الحلبة وخارجها».

ومع انطلاق السباقات وبرنامج الترفيه الحافل بالفعاليات، يواصل سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي استقطاب جماهير من مختلف أنحاء العالم.