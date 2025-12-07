الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الأزهري» يضع «ياس هيت» على منصة الإمارات للفورمولا-4

«الأزهري» يضع «ياس هيت» على منصة الإمارات للفورمولا-4
7 ديسمبر 2025 15:53

أبوظبي (الاتحاد)
قدّم آدم الأزهري، سائق فريق ياس هيت للسباقات، أداءً مميزاً مكّنه من اعتلاء منصة التتويج، بعد أن حقق المركز الثالث في السباق الثاني لكأس فورمولا-4 الإمارات، والذي أقيم ضمن فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 في أبوظبي.
وأكمل الأزهري اللفات الـ 12 على حلبة مرسى ياس بزمن قدره 28:29.136، وذلك بفضل سرعته العالية وثباته طوال السباق، ومؤكداً مكانته كأحد أبرز السائقين ضمن الفريق.
وكان المركز الأول من نصيب سائق فريق مومباي فالكونز، أولكسندر بونداريف، فيما حلّ الإيطالي نيكولو ماكاناني في المركز الثاني.
وأظهر السائقون الجدد في فريق ياس هيت للسباقات زكريا دوله (المركز 22)، وإدواردو إياكوبوتشي (المركز 23)، وشربل جبرايل (المركز 25)، إمكانات واعدة عبر أداء تنافسي وسِباقات أكثر جرأة، مع سعيهم لتحسين نتائجهم خلال الجولات المقبلة من البطولة.
وفي تعليقه على أداء الفريق، قال علي البشر، مدير عام حلبة مرسى ياس: «قدّم آدم الأزهري أداءً رائعاً توّجه باعتلاء منصة التتويج في السباق الثاني، ونحن فخورون جداً بهذا الإنجاز، خاصة في سباق مهم يُقام على أرض حلبة مرسى ياس. بشكل عام، بذل الفريق جهوداً جبارة، وهناك العديد من الجوانب الإيجابية التي سننطلق منها مع السائقين الموهوبين خلال ما تبقّى من موسم رياضة سباقات السيارات 2025/ 26».

جائزة أبوظبي.. «الموعد الخامس» مع «بطل عالمي جديد»!
تقاليد «جائزة أبوظبي».. المنطلق من المركز الأول يُتوج بالسباق
بطولة الإمارات للفورمولا4
سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
أبوظبي
