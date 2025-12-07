لوبيتيجي: كأس العرب فرصة مهمة لاكتساب الخبرة

الدوحة (د ب أ)

رفع الإسباني جولين لوبيتيجي، المدير الفني للمنتخب القطري الأول لكرة القدم، شعار "لا بديل عن الفوز" قبل مواجهة تونس اليوم الأحد في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب الجارية في الدوحة.

وأكد لوبيتيجي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن وضع الفريق القطري في المجموعة لا يمنحه أي خيار آخر سوى الانتصار، بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام فلسطين والتعادل في الجولة الثانية أمام سوريا.

وقال المدرب الإسباني إن فرص التأهل إلى الدور المقبل باتت مرتبطة بتحقيق الفوز وانتظار نتيجة مباراة فلسطين وسوريا، مشيراً إلى أن الموقف الحالي صعب ويتطلب تركيزاً كبيراً من اللاعبين داخل الملعب.

وأضاف: "علينا أن نفوز أولا قبل التفكير في أي شيء آخر، ثم ننتظر نتائج المباريات الأخرى لمعرفة هوية المتأهلين، شعرنا بإحباط بعد التعادل أمام سوريا رغم الأداء الجيد، والآن يجب أن نوجه تركيزنا بالكامل إلى مباراة تونس".

وأوضح لوبيتيجي أن مباريات البطولة حسمت في كثير من الأحيان بتفاصيل صغيرة، كما حدث في مواجهتي سوريا وفلسطين، معرباً عن أمله في أن تكون المواجهة المقبلة عادلة وأن يتأهل الفريق الأفضل دون الدخول في حسابات معقدة.

وأشار إلى أن البطولة شهدت مشاركة عدد من اللاعبين الجدد لاكتساب الخبرة ومنحهم فرصة التقييم، لكنه شدد في المقابل على أن خوض المباريات بمعدل مواجهة كل ثلاثة أيام يمثل تحدياً كبيراً، خاصة في ظل غياب عدد من العناصر الأساسية.

ويبحث المنتخب القطري عن الفوز من أجل البقاء في دائرة المنافسة على التأهل إلى دور الثمانية، في انتظار نتيجة المواجهة الأخرى التي تقام في التوقيت ذاته بين المنتخبين الفلسطيني والسوري ضمن المجموعة نفسها.

ويملك العنابي نقطة واحدة في رصيده من تعادل أمام سوريا بهدف لمثله، مقابل خسارته أمام فلسطين بهدف دون رد، ليحتل المركز الثالث متساويا مع المنتخب التونسي، في حين يتصدر المنتخبان السوري والفلسطيني المجموعة برصيد أربع نقاط لكل منهما.