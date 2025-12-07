الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كيفيو ينتقد تسرع لاعبي إنتر في إنهاء الهجمات

كيفيو ينتقد تسرع لاعبي إنتر في إنهاء الهجمات
7 ديسمبر 2025 14:54

روما (د ب أ)
أشاد كريستيان كيفو المدير الفني لإنتر ميلان بالفوز العريض على كومو بأربعة أهداف دون رد مساء السبت في الدوري الإيطالي لكرة القدم، لكنه عاب على فريقه التسرع في إنهاء الهجمات.
أكد كيفو في المؤتمر الصحفي للمباراة أن فريقه لعب "مباراة جادة، مليئة بالكثافة والجودة"، ونجح في تأمين النقاط الثلاث التي وصفها بالمهمة، لكنه عاب على فريقه التسرع، مشيراً إلى أنهم "كان بإمكانهم تقديم أداء أفضل".
ونقل الموقع الرسمي لإنتر ميلان عن كيفو قوله "لقد كنا متسرعين بعض الشيء في الشوط الأول، وقمنا بالضغط العالي بالكثير من الطاقة". وأوضح المدرب الروماني أنه كان يود أن يحافظ الفريق على الاستحواذ لفترة أطول في بداية اللقاء، لكنه أقر بأن ضغط الخصم في المواقف الفردية، فرض على فريقه اللعب السريع بلمسة واحدة لإيجاد المهاجمين، وهو ما تم تنفيذه بنجاح.
ووصف كيفو الدقائق العشرين الأولى بأنها كانت "مكثفة للغاية"، لكنه أشار إلى أن فريقه تمكن من تنفيذ التحركات الصحيحة، وفي الشوط الثاني، أدار المباراة بشكل أفضل، كما شدد على أن جميع لاعبي إنتر ذو قيمة عالية.
وأكد كيفو أنه ينبغي منح اللاعبين القادمين من الدوريات الأخرى الفرصة كاملة لإثبات أنفسهم، مثنياً على الدور الذي قدمه اللاعبون القدامى في مساعدة زملائهم على فهم ما يعنيه اللعب لإنتر.
وعبر كيفو عن سعادته وامتنانه لهذه المجموعة الرائعة من اللاعبين وهذا النادي، مؤكداً أن ما يهمه هو "الفريق، والأداء، والثقة، والعمل اليومي"، واصفاً كل شيء آخر بأنه "مجرد تسميات".

