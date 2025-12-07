«دولي الريشة الطائرة» يصف «مونديال خورفكان» بالقفزة الهائلة

علي معالي (أبوظبي)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء الطلق حالة الطوارئ القصوى قبل انطلاق «المونديال»، خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر الجاري في ضيافة الإمارات على شاطئ مدينة خورفكان بإمارة الشارقة، حيث أنشأت اللجنة المنظمة ملعباً مجهزاً بالكامل، مع منصات للمتفرجين على الشاطئ، مما يخلق بيئة غامرة للرياضيين والمشجعين على حد سواء، ويشارك في المونديال 12 دولة من مختلف دول العالم بـ 92 رياضياً على مستوى الرجال والسيدات في منافسات الثلاثي للرجال، وثلاثي السيدات، وسباق التتابع المثير للفرق.

ومن خلال متابعة الاتحاد الدولي للترتيبات الحالية في مكان البطولة، خرج تقرير دولي من جانب الاتحاد الدولي وصف فيه إقامة «المونديال» بإمارة الشارقة بـ «القفزة الهائلة»، من خلال التنسيق بين الاتحادين الدولي والإماراتي برئاسة نورة الجسمي، بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي.

وجاء في تقرير الاتحاد الدولي: «تمثل كأس العالم للريشة الطائرة 2025، بالإمارات، قفزة كبيرة إلى الأمام في رياضة تتبنّى الابتكار والشمولية والانتشار العالمي».

وأضاف: «صُممت بطولة إيربادمنتون للعب في الهواء الطلق، وهي تجمع بين السرعة والاستراتيجية والروعة على رمال واجهة خورفكان الخلابة، حيث تلتقي الرياضة والثقافة في أجواء احتفالية نابضة بالحياة».

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لتنس الريشة، خونينج باتاما، باختيار المدينة المضيفة وأهميتها للتطوير العالمي لهذه الرياضة.

قال خونينج:«استضافة هذا الحدث سيفتح آفاقاً جديدة لهذه الرياضة ويعزّز حضورها العالمي، وقد جاء اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة للنسخة الافتتاحية بناءً على سمعتهما الدولية المتميزة وخبرتهما في تنظيم فعاليات عالمية رفيعة المستوى، وستوفر البيئة الساحلية الخلابة لخورفكان منصة انطلاق استثنائية للبطولة».

ومن جانبه، أشار عبدالملك جاني رئيس اللجنة المنظمة، إلى أن الجميع في اللجنة المنظمة يبذل قصارى الجهود من أجل تقديم نسخة أولى استثنائية تليق باستقبال الإمارة لهذا الحدث الدولي الكبير، ويؤكد التميز دائماً في تنظيم أكبر الأحداث الرياضية العالمية.

وقالت نورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة ونائبة رئيس اللجنة: «البطولة جاهزة للنجاح بفضل الرعاية الكريمة لسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي والتعاون الوثيق بين الاتحاد والمجلس والجهات الداعمة للجنة المنظمة العليا في تجهيز جميع المرافق والخدمات على طول ساحل خورفكان، ونخطط لأن تكون النسخة الأولى لهذا الحدث العالمي استثنائية بكل المقاييس في ظل الإمكانيات ورغبة الجميع في تقديم كل ما يملك من جهد وخبرة لإنجاح الحدث».