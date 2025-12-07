«غرب آسيا للسلة».. شباب الأهلي يتحدى الاتحاد والشارقة يلتقي «العُلا»

علي معالي (أبوظبي)

تدخل السلة الإماراتية اختباراً جديداً في دوري سوبر غرب آسيا «وصل»، حيث يخوض فريقا شباب الأهلي والشارقة مباراتين في غاية الأهمية مع السلة السعودية ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعتين الأولى والثانية، حيث يحل «الفرسان» ضيفاً على فريق اتحاد جدة مساء اليوم «الاثنين»، بينما يحل الشارقة ضيفاً على فريق العُلا بالمجموعة الثانية.

وتحمل مواجهة شباب الأهلي مع الاتحاد الرقم 5 بين الفريقين، حيث سبق لشباب الأهلي أن حقق الانتصار في 3 مباريات، مقابل واحدة لفريق الاتحاد، لكن المباراة هذه المرة تحمل أهمية كبرى في ظل تساوي الفريقين في رصيد النقاط واحتلالهما القمة معاً برصيد 5 نقاط، من انتصارين وخسارة، وبالتالي فإن فوز أي منهما على الآخر سيمنحه صدارة المجموعة الأولى منفرداً، وكان الاتحاد قد انتصر على شباب الأهلي في مباراة الذهاب بدبي بنتيجة 94-88، وبالتالي ستكون مباراة الإياب موقعة حرجة ومهمة للغاية للفرسان، ويحتل فريقا كاظمة الكويتي والمحرق البحريني المركزين الثالث والرابع ولكل منهما 4 نقاط، ونجح شباب الأهلي خلال مشواره الحالي بالبطولة في الفوز ذهاباً على المحرق 89-87، وعلى كاظمة 68-65.

وتأتي القمة الإماراتية السعودية الثانية مساء الغد «الثلاثاء» بين الشارقة وفريق العُلا بالمجموعة الثانية، وهي المواجهة الثانية في تاريخ الفريقين، وكانت المواجهة الأولى بينهما في الشارقة في لقاء الذهاب مؤخراً في نفس البطولة قد انتهت لمصلحة العلا بنتيجة 108-74، ويمتلك الفريق السعودي قوة هائلة جعلته يتصدر قمة المجموعة مناصفة مع الكويت الكويتي، ويحتل الشارقة المركز الثالث برصيد 4 نقاط، يليه العربي القطري بنفس الرصيد.