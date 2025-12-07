مدرب السعودية: مواجهة المغرب اختبار حقيقي

الدوحة (د ب أ)

أكد فرانسوا رودريجيز، مساعد الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي، أن المواجهة أمام المغرب غداً في ختام فعاليات دور المجموعات، تُمثّل اختباراً جدياً للأخضر في بطولة كأس العرب بقطر، وقال رودريجيز في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد للحديث عن المباراة، إن الاستعداد لمباراة المغرب لم يختلف عن الاستعدادات التي قام بها المنتخب السعودي في المباراتين الماضيتين أمام عمان وجزر القمر.

وأضاف مساعد رينارد: «نحترم كثيراً المنتخب المغربي، لا بد من التحكم في طاقة اللاعبين بعد ضمان التأهل إلى الدور القادم، ولكن نريد أن نبيّن للجميع أننا نخوض البطولة بروح تنافسية عالية، والأداء سيعكس ذلك، المنتخب المغربي سيُشكّل اختباراً جدياً لنا وعلينا التحلي بالحذر أمامه».

وتابع: «المنتخب السعودي يتطور ونحاول دائماً علاج الأخطاء وبطولة كأس العرب تمثّل خير إعداد لكأس العالم 2026.

وفيما يتعلق بخوض المباراة بتشكيلة مختلفة بعد ضمان التأهل، فهذا أمر له علاقة بخطة المباراة واختيارات المدرب وكذلك الاستراتيجية الخاصة بالمداورة بين اللاعبين في هذه البطولة نظراً لضغط المباريات».

وأكد رودريجيز أن المدرب الفرنسي رينارد سيقود اللقاء، حيث من المقرر أن يصل خلال الساعات القادمة إلى الدوحة، مشيراً إلى أنه هو من سيختار تشكيلة المباراة وسيحدد من سيبدأ أساسياً أو من سيتم منحه الراحة.