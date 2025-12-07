مدرب المغرب: «قمة السعودية» مهمة صعبة

الدوحة(د ب أ)

أكد طارق السكتيوي المدير الفني للمنتخب المغربي الثاني، صعوبة المواجهة المنتظرة أمام المنتخب السعودي غداً الاثنين، في قمة مباريات المجموعة الثانية بكأس العرب في قطر.

وقال السكتيوي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد للحديث عن المباراة، إن تركيزه ينصب على الظفر بالنقاط الثلاث، مشيراً إلى أن أكبر خطأ بالنسبة له يتمثل في اللعب على التعادل.

وشدد السكتيوي على قوة المنتخب السعودي وما يتمتع به من تجانس وانسجام بين اللاعبين، وهو الأمر الذي يتفوق فيه على منتخب المغرب الثاني الذي يمتلك لاعبين شاركوا في مباريات محدودة فضلاً عن وصولهم للمعسكر متأخراً.

وأضاف مدرب المنتخب المغربي أنه يحترم المنتخب السعودي ومدربه هيرفي رينارد، مشدداً على أهمية دخول المواجهة بروح عالية وندية كبيرة من أجل تذليل الفوارق والخروج بنقاط المباراة.

وأشار السكتيوي إلى أنه يعرف صعوبة المواجهة أمام منتخب تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، كما أنه من بين أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس العرب، وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء الذي يأمل في أن يكون لاعبوه بأفضل جاهزية ذهنية وبدنية من أجل الفوز.