الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدرب المغرب: «قمة السعودية» مهمة صعبة

مدرب المغرب: «قمة السعودية» مهمة صعبة
7 ديسمبر 2025 15:17

الدوحة(د ب أ)
أكد طارق السكتيوي المدير الفني للمنتخب المغربي الثاني، صعوبة المواجهة المنتظرة أمام المنتخب السعودي غداً الاثنين، في قمة مباريات المجموعة الثانية بكأس العرب في قطر.
وقال السكتيوي في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد للحديث عن المباراة، إن تركيزه ينصب على الظفر بالنقاط الثلاث، مشيراً إلى أن أكبر خطأ بالنسبة له يتمثل في اللعب على التعادل.
وشدد السكتيوي على قوة المنتخب السعودي وما يتمتع به من تجانس وانسجام بين اللاعبين، وهو الأمر الذي يتفوق فيه على منتخب المغرب الثاني الذي يمتلك لاعبين شاركوا في مباريات محدودة فضلاً عن وصولهم للمعسكر متأخراً.
وأضاف مدرب المنتخب المغربي أنه يحترم المنتخب السعودي ومدربه هيرفي رينارد، مشدداً على أهمية دخول المواجهة بروح عالية وندية كبيرة من أجل تذليل الفوارق والخروج بنقاط المباراة.
وأشار السكتيوي إلى أنه يعرف صعوبة المواجهة أمام منتخب تأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، كما أنه من بين أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس العرب، وهو ما يزيد من صعوبة اللقاء الذي يأمل في أن يكون لاعبوه بأفضل جاهزية ذهنية وبدنية من أجل الفوز.

أخبار ذات صلة
كأس العرب.. فلسطين وسوريا إلى دور الثمانية
مدرب السعودية: مواجهة المغرب اختبار حقيقي
كأس العرب
المغرب
السعودية
آخر الأخبار
ألونسو يطالب لاعبي ريال مدريد بـ «قلب الصفحة»
الرياضة
ألونسو يطالب لاعبي ريال مدريد بـ «قلب الصفحة»
اليوم 12:16
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
الرياضة
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
اليوم 11:52
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
اليوم 11:30
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
الرياضة
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
اليوم 11:28
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©