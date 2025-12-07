أودوجي يضاعف أزمات توتنهام الأوروبية

لندن (د ب أ)

يواجه نادي توتنهام الإنجليزي أزمة إصابات مفاجئة قبل مواجهته الحاسمة ضد سلافيا براغ التشيكي، يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، بعد فوزه المقنع بهدفين دون رد على برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأكد غياب المدافع ديستيني أودوجي، الذي غاب عن مباراة برينتفورد بسبب إصابة في الأنسجة الرخوة، تعرض لها في مواجهة نيوكاسل يونايتد، حيث أكد المدرب توماس فرانك أن الغياب لن يكون طويلاً، لكنه أكد استمرار غياب اللاعب في الوقت الراهن.

كما أثيرت شكوك حول مصير راندال كولو مواني المهاجم المعار من باريس سان جيرمان، والذي اضطر لمغادرة مباراة برينتفورد مبكراً وشوهد وهو يعرج أثناء مغادرته الملعب.

وتأتي هذه الإصابات لتضاف إلى قائمة طويلة من الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الفريق، على رأسها النجوم الغائبون على المدى الطويل مثل جيمس ماديسون وديان كولوسيفسكي ودومينيك سولانكي.

كما سيغيب ماتيس تيل لعدم إدراجه في قائمة الفريق للمشاركة في دوري الأبطال.

ورغم هذه التحديات، حقق توتنهام فوزه الأول على أرضه في الدوري الممتاز منذ أغسطس الماضي، حيث تألق الوافد الجديد تشافي سيمونز في المباراة التي وصفها فرانك بأنها «المعيار» الذي يجب على الفريق البناء عليه للمضي قُدماً. هذا الفوز جاء ليخفف الضغط عن المدرب فرانك، لكن الأنظار تتجه الآن نحو قدرة الفريق على تجاوز هذه الغيابات في أهم مسابقة أوروبية.