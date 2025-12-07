مشجع يفوز بـ250 ألف درهم في حلبة ياس

أبوظبي (الاتحاد)

فاز المشجع البنجلاديشي كبير ساركار بجائزة مالية كبرى قدرها 250,000 درهم، وذلك خلال السحب الذي نظمته شركة «بج تكت» على هامش منافسات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1.

كما حظي الفائز بمشاهدة منافسات اليوم الثاني من السباق التاريخي الكبير.

ولم يكن الفائزة البنجلاديشي هو الوحيد الذي حظي بالفوز بجائزة مالية، حيث فاز 30 مشاركاً بجوائز مالية أخرى تراوحت قيمتها بين 10 إلى 20 ألف درهم.

أقيم حفل سحب الجوائز على متن يخت فاخر بمنطقة المارينا بمرسى حلبة ياس مما أتاح للمشاركين فرصة تجربة فريدة من نوعها بالاستمتاع بالسباق العالمي الكبير والفوز بجوائز مالية.