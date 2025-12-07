«طحان» بطل كأس منصور بن زايد بمضمار الشارقة



عصام السيد (الشارقة)

توج المهر «أي أتش طحان» لحمد علي مرشد المرر، بلقب سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة «توليد الإمارات»، وحققت خيول ياس للسباقات ثنائية عبر «طيار الوثبة» و«رياض»، خلال حفل السباق الثالث لمضمار نادي الشارقة لونجين للسباق، الذي أقيم ظهر اليوم وتألف من ستة أشواط بلغت مجموع جوائزها المالية 300 ألف درهم برعاية لونجين.

وجاء فوز «أي أتش طحان» بإشراف مالكه حمد على مرشد المرر، وقيادة برناردو بينيرو في الشوط الخامس والرئيس على لقب كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للخيول العربية الأصيلة تكافؤ لمسافة السرعة 1200 متر، وبمشاركة 15 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 100 ألف درهم.

وحلق «طيار الوثبة» لياس للسباقات بإشراف ايريك ليمارتنيل، وقيادة سيلفستر دي سوسا بلقب الشوط الثالث المخصص للخيول العربية الأصيلة حسب العمر والنتائج، (خيول من إنتاج الإمارات) لمسافة 1700 متر، وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 40 ألف درهم.

وحقق «رياض أي دبليو» بقياد راي داوسون الثنائية لخيول ياس للسباقات، والمدرب إبراهيم الحضرمي بفوز خاطف في الشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة تكافؤ، (خيول من إنتاج الإمارات) حسب العمر والنتائج، لمسافة 2000 متر وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 40 ألف درهم.

توج الفائزين سلطان محمد خليفة اليحيائي رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية مدير عام نادي الشارقة للفروسية والسباق، وباتريك عون، ونجيب كيوان، ممثلا شركة لونجين.

وخطف الجواد «جبران» لنورا للسباقات المتحدة، بإشراف إبراهيم الحضرمي وقيادة عبدالعزيز البلوشي، لقب الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة، (حسب العمر والنتائج) لمسافة السرعة 1000 متر، وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 40 ألف درهم.

ومنح «خطاف ورسان» لخميس المنصوري، وقيادة حمد البوسعيدي، أول فوز في الموسم للمدرب المخضرم جميل سلمان في الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة المبتدئة، لمسافة السرعة 1200 متر وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 40 ألف درهم.

وانتزع المهر «يفرج» لفايبهاف شاه، بإشراف دووج واتسون وقيادة باتريك دوبس لقب الشوط السادس للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ، لمسافة 1700 متر وبمشاركة 16 خيلاً في المنافسة، على جوائز مالية تبلغ 40 ألف درهم.