«ماسترز للسباقات التاريخية» تختتم الموسم على «حلبة ياس»



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت ماسترز للسباقات التاريخية أول مشاركة لها على الإطلاق في حلبة مرسى ياس، ضمن أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي 2025، بعد أن قدّمت سباقين مليئين بالحماس والندية، أبرزت قوة المنافسة وعمق المواهب في فئة ماسترز لأساطير السباق.

شهد سباق الأحد الثاني أداءً مذهلاً من جايمي كونستابل «أو سي ريسينج»، الذي انطلق من آخر صف في شبكة الانطلاق، واندفع بشراسة ليحقق فوزاً رائعاً، بعد أن بدأ السباق إلى جوار مجموعة من المتصدرين وفق نتائج سباق السبت، ووقف معه على منصة التتويج كل من مايك كانتيلون «فرونت رو ريسينج» في المركز الثاني، وستيوارت هول «أو سي ريسينج» ثالثاً، بعد أن قدما بدورهما سباقات قوية وتقدماً متميزاً رغم انطلاقهما من الخلف.

وشهد سباق السبت الأول ثلاثياً جديداً تماماً على منصة البوديوم، حيث حقق ستيوارت هول الفوز، وجاء بعده أوليفر جيمس ويب «جي كات ريسينج»، فيما حلّ كريستوف دانسنبورج ثالثاً، وكان السباق مليئاً بالتحدي، خاصة مع المعركة القريبة بين جون تيرنر وفريديريك فاتيان التي أضفت مزيداً من الإثارة على أحداث عطلة الأسبوع.

وأشار دانسنبورج إلى أن نتيجة أبوظبي كانت الأفضل له في هذا الموسم.

ضمّت قائمة «ماسترز لأساطير السباق» سيارات من حقبة 1966–1985، لتسلط الضوء مجدداً على التطور الهندسي الذي شهدته سنوات «الفورمولا-1» الذهبية على الساحة العالمية، وبينما يتمتع كل مصنّع مشارك في القائمة بإرث تاريخي عريق، يحتفظ فريق «ويليامز» بتميز فريد، لكونه الفريق الوحيد الممثل في كل من ماسترز لأساطير السباق وبطولة «الفورمولا-1» الحالية، مما يؤكد على استمرارية إرث حيّ يمتد عبر أجيال من السباقات.

ومع إسدال الستار على موسم 2025 في أبوظبي، تستعد ماسترز للسباقات التاريخية لمواصلة مسيرة الإنجازات اعتماداً على نجاح موسمها الذي شمل سبع جولات، استعداداً لعام جديد من المنافسات الشيقة.