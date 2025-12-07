الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
25 دولة تشارك في كأس آسيا لمصارعة الذراعين بعجمان

25 دولة تشارك في كأس آسيا لمصارعة الذراعين بعجمان
7 ديسمبر 2025 18:06

 
عجمان (وام)

انطلقت في مركز شباب عجمان منافسات كأس آسيا لمصارعة الذراعين المفتوحة، التي تُقام برعاية دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، وينظمها الاتحاد الآسيوي لمصارعة الذراعين واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية.
تستمر البطولة حتى التاسع من ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة من 25 دولة وأكثر من 200 لاعب من مختلف دول العالم، إلى جانب مشاركة مميزة للاعبي الإمارات من المواطنين والمقيمين، ضمن فئات متعددة للرجال والسيدات.
وشهد اليوم الأول إقبالاً جماهيرياً من محبي رياضة مصارعة الذراعين، الذين توافدوا لمتابعة المنافسات والاستمتاع بالأجواء الحماسية التي رافقت انطلاق البطولة.
وأكد محمود خليل الهاشمي، المدير العام لدائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، أن تنظيم البطولة يعكس المكانة المتنامية للإمارة بوصفها وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.
وقال إن انطلاق بطولة كأس آسيا لمصارعة الذراعين المفتوحة في إمارة عجمان، تبرز مكانتها المتنامية وجهة مفضلة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية ، ونؤكد دعمنا المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز حضور الإمارة على الخريطة الرياضية والسياحية، كما نثمّن الجهود التي بذلتها الجهات المنظمة والشركاء لإنجاح هذا الحدث، والذي يُعد إضافة نوعية إلى أجندة الفعاليات الرياضية في الإمارة، بطموح توفير تجربة تنظيمية متكاملة تعكس مكانة عجمان المتقدمة في القطاع الرياضي.
من جانبه، أكد آسين هارجيتودوروف، رئيس الاتحاد الدولي لمصارعة الذراعين، أن إمارة عجمان أصبحت وجهة عالمية لاحتضان الفعاليات الرياضية، مشيراً إلى تطلع الاتحاد لتقديم بطولة عالية المستوى تجمع لاعبين من دول مختلفة في منافسات قوية، ومثمناً دعم دائرة السياحة والثقافة والإعلام وحرصها على نجاح الحدث وتوسيع انتشاره عالمياً.

الإمارات
عجمان
المصارعة
بطولة مصارعة الذراعين
اتحاد بناء الأجسام
