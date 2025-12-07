نوريس يحتفل بأول لقب في «الفورمولا-1»



أبوظبي (رويترز)



احتفل لاندو نوريس سائق مكلارين بأول لقب له في بطولة العالم لسباقات الفورمولا-1 للسيارات، وأنهى هيمنة ماكس فيرستابن التي استمرت لأربع سنوات، بعدما احتل المركز الثالث في سباق جائزة أبوظبي الكبرى اليوم الأحد.

وفاز فيرستابن، الذي فاز بثمانية سباقات وهو رقم أكثر من أي سائق آخر هذا العام، بالسباق الختامي للموسم، بينما جاء أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز الثاني.

وأنهى نوريس، الذي أصبح بطل العالم 11 مع بريطانيا في «الفورمولا-1»، الموسم برصيد 423 نقطة مقابل 421 نقطة لفيرستابن و410 نقاط لبياستري.

وفاز مكلارين، الذي حصد لقب الصانعين في أكتوبر للعام الثاني على التوالي، باللقبين في نفس الموسم للمرة الأولى منذ عام 1998.