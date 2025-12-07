«الاتحاد للطيران» تفتتح سباق جائزة أبوظبي الكبرى باستعراض جوي مذهل

أبوظبي (الاتحاد)



نفّذت الاتحاد للطيران مروراً جوياً على ارتفاع منخفض (500 قدم) فوق حلبة مرسى ياس، لتمنح انطلاقة قوية ومميزة لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي 2025.

ويُعد هذا الاستعراض الجوي مشهداً بصرياً ملهماً وتقليداً راسخاً في يوم السباق، وأصبح اللحظة الأيقونية التي تسبق الانطلاق الرسمي للسباق الختامي ضمن عطلة نهاية الأسبوع الأضخم للرياضة والترفيه في المنطقة.

رافقت طائرة الإيرباص العملاقة (السوبر جامبو) مجموعة من طائرات فريق الفرسان للعروض الجوية، التي رسمت في السماء خطوط دخان بألوان الأحمر والأخضر والأسود، تكريماً لألوان علم دولة الإمارات.

قاد هذا الاستعراض الجوي نخبة من كبار طياري الاتحاد: الكابتن عادل الزبيدي (قائد الرحلة)، والكابتن عزيزان بن عثمان، والكابتن هاريس كينيجوس، والكابتن عبدالله العفيفي.

ونفّذ طاقم طائرة إيرباص A380 هذا المرور الجوي بدقة عالية في توقيت الغروب، تحديداً عندما انتقلت حلبة مرسى ياس من إضاءة غروب الشمس الطبيعية إلى الإنارة الكاشفة الساطعة.

وفي تعليق له، قال الكابتن عادل الزبيدي: «حلبة مرسى ياس مدهشة حقاً من الأعلى، ونحن ندرك أن عشرات الآلاف من الأشخاص يتابعون هذه اللحظة، إنه لشرف عظيم أن أحلّق فوق الحلبة مباشرة عقب عزف النشيد الوطني، وهي لحظة تتجسد فيها عظمة تمثيل دولة الإمارات أمام أنظار العالم. إنه شعور استثنائي حقاً».

يُسجّل هذا الاستعراض المشاركة الثامنة للكابتن الزبيدي في سباق جائزة أبوظبي الكبرى. كما أنه قاد أول استعراض جوي في تاريخ السباق عام 2009، عندما كان يقود طائرة A340 بألوان الاتحاد لتدشين هذا التقليد السنوي.

من جانبه، صرّح أريك دي، الرئيس التنفيذي للإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران: «يُمثل سباق جائزة أبوظبي الكبرى أحد أكثر الأوقات إثارة في أبوظبي، إذ يستقطب آلاف الزوار الدوليين من جميع أنحاء العالم.

ويُعد المرور الجوي فوق حلبة مرسى ياس تقليداً بدأته الاتحاد مع إقامة السباق الأول في أبوظبي عام 2009، ويشرفنا اليوم أن نرى شعار الاتحاد يحلّق فوق هذا المضمار المذهل، برفقة طائرات فرسان الإمارات المحترفة».

وبصفتها الراعي الرئيس لسباق جائزة أبوظبي الكبرى، سهّلت الاتحاد للطيران وصول آلاف المشجعين من نحو 90 وجهة حول العالم.

واستفاد أعضاء برنامج «ضيف الاتحاد» من إمكانية الوصول إلى ضيافة حصرية ومميزة في منطقة «الضيافة على التل» المطلة على الحلبة. كما قدّمت قرية «الفورمولا-1» منطقة تفاعلية خاصة بالاتحاد تضمنت عروضاً للطهاة، وأنشطة ترفيهية للأطفال، وتجارب محاكاة لقيادة السيارات استمتع بها جميع زوار سباق الجائزة الكبرى.