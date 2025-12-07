الإثنين 8 ديسمبر 2025
أبرز الأخبار
إسرائيل: قريبون من الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
المتحدثة باسم «الصليب الأحمر» لـ«الاتحاد»: تحديات إنسانية متراكمة تواجه الفلسطينيين بالضفة الغربية
محللون لـ «الاتحاد»: «عمالة الإخوان» تُعيق جهود وقف الحرب في السودان
واشنطن: اتفاق السلام في أوكرانيا «قريب جداً»
«البرلمان العربي»: فتح معبر رفح باتجاه واحد محاولة لتهجير شعب غزة
مباحثات ليبية أوروبية لمكافحة الهجرة غير الشرعية
%52 من الأدوية الأساسية في غزة رصيدها صفر
«يونيسف» تنقل مقارها الرئيسة إلى عدن
17 قتيلاً بغرق قارب مهاجرين قبالة جزيرة يونانية
القاهرة: لا مصر ولا أي دولة أجنبية ستحكم غزة
المفوضية العراقية: حسمنا الطعون على نتائج الانتخابات
قطر: وضع غزة لا يمكن أن يستمر
مصر تحذّر من خطورة تقويض السيادة السورية
خليفة بن طحنون: الفورمولا- 1 منصة فاعلة لتعزيز السياحة
أبوظبي تجمع قادة الإعلام والمحتوي في «قمة بريدج 2025» اليوم
الإمارات.. نموذج للحوكمة الإعلامية الحديثة
خبراء: الإمارات شريك محوري في الوصول إلى «اللحظة الأقرب للقضاء على المرض»
«الإمارات الصحية» لـ«الاتحاد»: دمج خدمات الصحة النفسية في الرعاية الصحية الأولية بنسبة 40%
«تريندز» و«أبوظبي للإدارة» يوقعان اتفاقية تعاون بحثي معرفي
لطيفة بنت محمد: تعزيز الشراكات مع القادة المؤثرين لتشكيل مستقبل الابتكار
الرياضة
بالصور.. نوريس يحتفل في أبوظبي
بالصور.. نوريس يحتفل في أبوظبي
7 ديسمبر 2025 18:57
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
مارشينكو تحرز لقب «الحبتور للتنس»
الإمارات
أبوظبي
الفورمولا
الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
لاندو نوريس
اقتصاد
«المالية»: بدء العمل بتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة مطلع 2026
3 ديسمبر 2025
علوم الدار
«الموارد البشرية والتوطين»: 108 آلاف درهم مساهمة مالية على الشركات عن كل مواطن لم يتم تعيينه
5 ديسمبر 2025
علوم الدار
"الفارس الشهم 3" تواكب احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد بزفاف 54 عريساً من قطاع غزة
3 ديسمبر 2025
الرياضة
ألونسو يطالب لاعبي ريال مدريد بـ «قلب الصفحة»
اليوم 12:16
الرياضة
دونتشيتش والملك جيمس يتألقان في «الليلة الكبيرة»
اليوم 11:52
الرياضة
«الأولمبياد الخاص» يُتوج بذهبية كأس العالم للسلة الثلاثية
اليوم 11:30
الرياضة
لاعبو فيورنتينا تحت التهديد!
اليوم 11:28
علوم الدار
مهرجان الشيخ زايد يستعد لاستقبال العام الجديد ببرنامج احتفالي مميز
اليوم 11:28
