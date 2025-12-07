نوريس ينهي هيمنة فيرستابن في «الفورمولا-1»!



أبوظبي (أ ف ب)



حقق البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين لقبه الأول في بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» لموسم 2025، بعد حلوله ثالثاً في جائزة أبوظبي الكبرى الأحد، على حلبة مرسى ياس منهياً هيمنة الهولندي ماكس فيرستابن بعد أربعة أعوام.

وحلّ نوريس، متصدر البطولة، في المركز الثالث، خلف زميله الأسترالي أوسكار بياستري وفيرستابن سائق ريد بول، حاسماً اللقب بفارق نقطتين بعد نهاية «هيتشكوكية» ومنافسة ثلاثية حتى الجولة الأخيرة.

ودخل نوريس السباق وهو يحتاج إلى الحلول بين الثلاثة الأوائل لحسم اللقب بغض النظر عن باقي النتائج، في حين كان يحتاج فيرستابن إلى الفوز من دون أن يحقق نوريس أفضل من المركز الرابع وبغض النظر عن نتيجة بياستري الذي كان بحاجة إلى الفوز مع عدم تحقيق نوريس أفضل من المركز السادس.

وكان فيرستابن الذي تأخر بأكثر من 100 نقطة نهاية الصيف، نجح في تحقيق عودة رائعة خلال الثلث الأخير من الموسم، لكنه فشل في النهاية بالحفاظ على لقبه، في حين تصدر بياستري لأكثر من نصف موسم لكنه أنهاه متأخراً بـ13 نقطة عن زميله البريطاني.

وأظهر نوريس (26 عاماً) ثباتاً كبيرا طوال الموسم، إذ صعد إلى منصة التتويج 18 مرة في 24 سباقاً، فاز بسبعة سباقات كبرى، مثل زميله بياستري، أما فيرستابن، فاز بثماني سباقات، لكنه كان قد تراكم عليه الكثير من التأخر في النصف الأول من الموسم ليتمكن من استعادة الصدارة.

في أبوظبي، انطلق فيرستابن من المركز الأول أمام نوريس وبياستري الذي تقدّم سريعاً إلى المركز الثاني في السباق الرئيس، ومن خلفهم شارل لوكلير من موناكو (فيراري) والبريطاني جورج راسل (مرسيدس)، وهو ترتيب استمر حتى اللفة 15، حين خرج الأخير من ترتيب الخمسة الأوائل بعد توقّف أوّل.

وأبكر نوريس بالتوقف في اللفة 17 وبات تاسعاً، لكن سرعان ما تجاوز الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي والإسباني كارلوس ساينس ثم قام بتجاوزين في منعطف واحد في اللفة 19، وواصل تقدمه حتى المركز الرابع خلف الياباني يوكي تسونودا سائق ريد بول.

ونجح نوريس بتجاوز تسونودا في اللفة 23 في حين توقّف فيرستابن لأول مرة مفسحاً المجال أمام بياستري للتصدر.

وقُتح تحقيق أوّل حول إمكانية أن يكون نوريس قد خرج من حدود المسار لحظة تجاوز تسونودا، تلاه تحقيق آخر تبيّن من بعده أن الياباني دفع نوريس إلى الخروج من الحدود، ما أدى إلى تلقيه عقوبة 5 ثوان وتنفّس البريطاني وفريقه الصعداء.

في اللفة 41 تجاوز فيرستابن سائق ماكلارين بياستري وعاد إلى المركز الأول، قبل أن يدخل الأسترالي إلى منطقة الصيانة للمرة الأولى، لكن زميله نوريس بقي خلفه في المركز الثالث من دون ضغوطات عليه بعدما كان لوكلير قد توقف لمرة ثانية.

وبقي ترتيب الخمسة الأوائل كما بدأ حتى اللفة الأخيرة التي احتفل فيها ماكلارين بفوز سائقه والفريق بلقب الصانعين المحسوم منذ فترة أمام مرسيدس وريد بول وفيراري.

وبدا نوريس متأثراً بعد فوزه بحديثه في المذياع مع فريقه، مقدما الشكر لهم ولعائلته بعد موسم طويل.