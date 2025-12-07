فورنارولي يحسم لقب «الفورمولا-2»



أبوظبي (الاتحاد)



اختتم جوشوا دوركسن أقوى سباق له في مسيرته ضمن بطولة «الفورمولا-2» حتى الآن، بتحقيقه فوزاً مستحقاً وكاسحاً لفريق «إيه آي إكس ريسينج» في السباق الرئيسي الذي أقيم يوم الأحد ضمن فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي 2025. وقد تمكن سائق باراجواي، الذي حقق أربعة انتصارات في السباقات هذا الموسم، من ترجمة سرعته إلى المركز الأول في الجولة الختامية، ليُنهي العام بأفضل طريقة ممكنة ويؤكد مكانته كواحد من أبرز نجوم الموسم.

وفي أعقاب جولة تأهيلية حافلة بالمنافسة يوم السبت، انطلق أرفيد ليندبلاد من داخل المراكز العشرة الأولى، ليتمكن من إنهاء السباق الرئيسي في المركز التاسع.

وشهدت المعركة المشتعلة في وسط الترتيب مشاركة منافسين بارزين آخرين مثل جاك كروفورد وبطل السائقين المتوَّج حديثاً، ليوناردو فورنارولي. إن حسم فورنارولي للقب السائقين، إلى جانب الأداء القوي والمستمر لسيارتي فريق «إنفيكتا ريسينج» طوال العام، ضمن للفريق أيضاً الفوز ببطولة الفرق لعام 2025، محققاً بذلك اكتساحاً كاملاً للألقاب الرئيسية في الفورمولا- 2 لكل من السائق والفريق.

وعلى منصة التتويج، انضم إلى دوركسن كل من رومان ستانيك وجابرييل ميني، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي بعد سباق قوي شديد المنافسة على حلبة مرسى ياس. وشهد السباق معاقبة دينو بيجانوفيتش بخمس ثوانٍ، مما أدى إلى تصنيفه في المركز الرابع بعد أن كان يحتل موقعاً متقدماً على منصة التتويج، في حين أكمل أوليفر جوته قائمة الخمسة الأوائل في ختام الموسم.

وبوصفها الجولة الأخيرة في برنامج بطولة الاتحاد الدولي للسيارات لـ «الفورمولا-2» لعام 2025، أثبتت أبوظبي مجدداً دور هذه البطولة مساراً مؤكد ومثبت للوصول إلى سباقات «الفورمولا-1»، حيث ارتبط العديد من السائقين ببرامج «الفورمولا-1» أو شاركوا بالفعل في جولات التجارب الحرة.