«الأبيض الأولمبي» يؤكد «الصدارة الخليجية» بـ «ثلاثية»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



حوّل منتخبنا الأولمبي تأخره أمام اليمن بهدف إلى فوز مستحق بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت على الملعب رقم (1) بمجمع أسباير في مدينة الريان، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 23 عاماً، وفي المباراة الثانية للمجموعة ذاتها، فاز العراق على عُمان 2-0.

وعزّز «الأبيض الأولمبي» صدارته للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لكل من العراق واليمن، بينما بقي عُمان في المركز الأخير دون نقاط، وكان منتخبنا استهل مشواره بالفوز على عُمان 2-0، فيما تغلب اليمن في الجولة الأولى على العراق 2-1.

ويختتم منتخبنا مشواره في الدور الأول بمواجهة العراق يوم الأربعاء المقبل، في حين يلتقي اليمن نظيره عُمان في الجولة نفسها.

وعرف الشوط الأول تقدم المنتخب اليمني بهدف ناصر صالح في الدقيقة 46، مستفيداً من خطأ للحارس خالد توحيد، ومع بداية الشوط الثاني، نجح منتخبنا في العودة، حين أدرك علي المعمري التعادل في الدقيقة 56، بعد كرة مهيأة من منصور المنهالي، قبل أن يعود الأخير، ليصنع تمريرة هدف التقدم الذي حمل توقيع منصور صالح في الدقيقة 63، وفي الوقت بدل الضائع، أضاف حازم عباس الهدف الثالث من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 93، مؤكداً فوز «الأبيض».

وتتواصل منافسات البطولة حتى 16 ديسمبر الجاري بمشاركة 8 منتخبات، حيث تضم المجموعة الأولى كلاً من قطر «المستضيف»، الكويت، السعودية، والبحرين.

ووفق نظام البطولة، يتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي المقرر في 14 ديسمبر، على أن يقام النهائي في 16 ديسمبر على استاد 974.