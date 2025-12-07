تعرف على ترتيب بطولة العالم بعد سباق أبوظبي للفورمولا-1

أبوظبي (أ ف ب)

في ما يأتي ترتيب بطولة العالم للفورمولا-1 بعد سباق جائزة أبوظبي الكبرى، المرحلة 24 الأخيرة لهذا الموسم والتي أقيمت في أبوظبي اليوم.

ترتيب السائقين:

1. لاندو نوريس (بريطانيا) 423 نقطة

2. ماكس فيرستابن (هولندا) 421

3. أوسكار بياستري (أستراليا) 410

4. جورج راسل (بريطانيا) 319

5. شارل لوكلير (موناكو) 242

6. لويس هاميلتون (بريطانيا) 156

7. أندريا كيمي أنتونيلي (إيطاليا) 150

8. ألكسندر ألبون (تايلاند) 73

9. كارلوس ساينس (إسبانيا) 64

10. فرناندو ألونسو (إسبانيا) 56

11. إسحاق حجار (فرنسا) 51

12. نيكو هولكنبرج (ألمانيا) 49

13. أوليفر بيرمان (بريطانيا) 42

14. ليام لاوسون (نيوزيلندا) 38

15. استيبان أوكون (فرنسا) 38

16. لانس سترول (كندا) 34

17. يوكي تسونودا (اليابان) 33

18. بيار جاسلي (فرنسا) 22

19. جابريال بورتوليتو (البرازيل) 19

ترتيب الصانعين:

1. ماكلارين 833 نقطة

2. مرسيدس 469

3. ريد بول 451

4. فيراري 398

5. وليامس 137

6. آر بي 92

7. أستون مارتن 90

8. هاس 80

9. ساوبر 68

10. ألبين 22