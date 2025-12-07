نهيان بن مبارك يستقبل فريق «سينغ» للدراجات النارية

أبوظبي (وام)



استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، فريق نادي «سينغ» للدراجات النارية إلى جانب مجموعة «SMC Unplugged»، الذين قدِموا في موكب مكوّن من 20 دراجة نارية من دبي إلى أبوظبي، تعبيراً عن تقديرهم لدور معاليه في دعم قيم التسامح والتعايش.





رحّب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالفريق، مشيداً بروحه الإيجابية، ومؤكداً أهمية التعاون وتعزيز العلاقات الإنسانية بين جميع فئات المجتمع، بما يعكس صورة الإمارات كدولة تتبنّى قيم السلام والمحبة، وتحرص على بناء مجتمع متناغم وغني بتنوّعه الثقافي.

وأعرب أعضاء فريق نادي «سينغ» للدراجات النارية عن بالغ اعتزازهم بلقاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، مشيدين بدوره الداعم للتنوع الثقافي والإنساني في الدولة، مؤكدين أن دولة الإمارات تمثّل نموذجاً عالمياً في التعايش والانفتاح.