نوريس يذرف الدموع في خط النهاية ويبكي معانقاً والدته في أبوظبي



أبوظبي (رويترز)



انهمرت دموع الفرح والارتياح من عيني لاندو نوريس سائق مكلارين بعد فوزه ببطولة العالم لسباقات فورمولا-1 للسيارات لأول مرة منهياً هيمنة ماكس فرستابن التي استمرت لأربع سنوات بعد احتلاله المركز الثالث في سباق جائزة أبوظبي الكبرى اليوم الأحد.

وفاز فرستابن، الذي كسب ثمانية سباقات وهو رقم أكثر من أي سائق آخر هذا العام، بالسباق الختامي للموسم بينما جاء أوسكار بياستري سائق مكلارين في المركز الثاني بفارق 12.5 ثانية، وأنهى نوريس، الذي أصبح بطل العالم رقم 11 مع بريطانيا في فورمولا-1، الموسم برصيد 423 نقطة مقابل 421 نقطة لفرستابن و410 نقاط لبياستري.

وفاز مكلارين، الذي حصد لقب الصانعين في أكتوبر للعام الثاني على التوالي، باللقبين في نفس الموسم للمرة الأولى منذ عام 1998.

وقال نوريس في مقابلة عقب السباق، بعد أن بكى وهو يرتدي خوذته «لم أبكِ منذ فترة. لم أكن أعتقد أنني سأبكي، ولكنني بكيت، إنه شعور رائع. الآن أعرف ما يشعر به ماكس قليلا بشكل ما، أود أن أهنئ ماكس وأوسكار، أكبر منافسي طوال الموسم. لقد كان من دواعي سروري المنافسة أمامهما. لقد كان شرفا لي، وتعلمت منهما الكثير».

واحتضنت سيسكا والدة نوريس، بياستري لتهنئته، بينما هنأ كل من فرستابن والسائق الأسترالي البطل الجديد في إظهار للروح الرياضية.

وحرم الفوز فرستابن من تحقيق خمسة ألقاب متتالية، وهو ما لم ينجح فيه حتى الآن سوى مايكل شوماخر أسطورة فيراري، واحتل شارل لوكلير المركز الرابع في سباق الأحد مع فيراري، بينما جاء جورج راسل في المركز الخامس مع مرسيدس، وفرناندو ألونسو في المركز السادس مع أستون مارتن.

واحتل إستيبان أوكون المركز السابع مع هاس، متقدما على لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات وسائق فيراري، والذي فشل في الصعود على منصة التتويج طوال العام في أسوأ أداء للسائق البالغ من العمر 40 عاما خلال مسيرته والذي انضم إلى الفريق الإيطالي هذا العام قادما من مرسيدس.