أبوظبي تتوج نوريس بطلاً جديداً على قمة «الفورمولا-1»

مصطفى الديب (أبوظبي)



تُوج البريطاني لاندو نوريس سائق فريق مكلارين بلقب بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن أنهى سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي، على حلبة مرسى ياس، في المركز الثالث، ليرفع رصيده إلى 423 نقطة في صدارة الترتيب العام للبطولة، فيما جاء الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثاني في الترتيب العام، رغم فوزه بلقب جولة أبوظبي، لكن الفوز لم يشفع له، في ظل وصول رصيده مع ختام البطولة إلى 421 نقطة، واحتل الأسترالي أوسكار بياستري في المركز الثالث وله 410 نقاط، رغم احتلاله المركز الثاني في جولة أبوظبي.



واختتمت منافسات بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» بإقامة الجولة الأخيرة على حلبة مرسى ياس بالعاصمة أبوظبي، وسط منافسة شرسة بين ثلاثي القمة نوريس وفيرستابن وبياتسري الذين لم يتغير ترتيبهم، بعد نهاية الجولة.

وتُوج لاندو نوريس باللقب العالمي للمرة الأولي في تاريخه، ليدخل سجل أبطال البطولة الأشهر في عالم سباقات السيارات، كما أهدى السائق البريطاني اللقب إلى فريقه مكلارين للمرة الأولى منذ عام 2008، عندما حصد مواطنه لويس هاميلتون باللقب وقتها، لتكون الجنسية البريطانية «كلمة السر» في انتصارات مكلارين.

وكعادتها دائماً، كانت العاصمة أبوظبي «مسك ختام» البطولة، بمشهد أكثر من رائع، لتعيد كتابة التاريخ مجدداً، بعد أن حسمت لقب بطولة العالم للمرة الخامسة منذ استضافة أبوظبي لسباق «الفورمولا-1» عام 2009، حيث سبق وأن حسمت عاصمة الرياضة العالمية اللقب، في أعوام 2010 و 2014 و2016 و2021 وهذا العام.

ولم تكتف أبوظبي بحسم اللقب، حيث قدمت بطلاً جديداً للعالم في هذه الرياضة المثيرة، بعد أن قدمت كلاً من الألماني سبستيان فيتيل سائق ريد بول الذي حلق بلقب 2010 للمرة الأولى في تاريخه، ثم مواطنه روزبيرج مع فريق مرسيدس عام 2016، والهولندي ماكس فيرستابن مع ريد بول في 2021.



وبالعودة إلى تفاصيل السباق الذي شهد انطلاق الهولندي ماكس فيرستابن من المركز الأول، كانت البداية مثيرة للغاية، عندما بدأ سائق ريد بول السباق بشكل بطيء إلى حد ما، لكنه سرعان ما تماسك وحافظ على الصدارة، في مقابل تخطي مثير للأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين لزميله بالفريق لاندو نوريس، ليحتل «الوصافة»، ويتراجع نوريس إلى المركز الثالث.

ونجح لاندو نوريس في الحفاظ على المركز الثالث، من بداية اللفة الأولى، حتى وقت خروجه لمرآب الصيانة، عند اللفة السابعة عشرة، ثم عاد بعدها وبدأ يستعيد قوته بشكل مثير، عندما وصل إلى المركز الخامس بسرعة فائقة، بعدما تخطى سيارتين مرة واحدة، ليقفز من السابع إلى الخامس، ثم استعاد مركزه الثالث، واستمر فيه حتى النهاية، ليضمن لقب بطولة العالم، رغم خسارته لقب «جولة أبوظبي».

ورغم خسارة الهولندي فيرستابن سائق ريد بول للقب بطولة العالم، إلا أنه أنهى الموسم بشكل رائع، بعدما حفاظ على صدارة ترتيب السائقين على مضمار حلبة مرسى ياس من البداية وحتى النهاية.

وبحصده لقب جولة أبوظبي، تفوق ماكس فيرستابن بطل العالم في آخر أربع سنوات على كل من نوريس المٍتوج بلقب هذا الموسم، وأوسكار بياستري في عدد مرات الفوز بالجولات هذا الموسم، حيث فاز في ثماني جولات، في حين فاز نوريس في سبع جولات، وبياستري في مثلها.

من جانبه، عبر لاندو نوريس بطل العالم عن سعادته البالغة باللقب، وقال في تصريحات خلال مراسم التتويج: «إنها لحظة عظيمة للغاية ولا يمكنني وصفها، لقد كان الموسم صعباً وشاقاً، وبه العديد من اللحظات المثيرة والكثير من التحديات».

ووجه نوريس الشكر إلى فريقه مكلارين وزميله بالفريق أوسكار بياستري، مؤكداً أنه فخور بما تحقق وبالعمل مع هذا الفريق الرائع.

وأهدى نوريس اللقب إلي عائلته التي ساندته بقوة منذ بداية مشواره مع عالم السيارات، وقال: «شكراً أبي، شكراً أمي على كل هذا الدعم الرائع، وشكراً للجمهور أيضاً الذي ساندني بقوة في اللحظات الحرجة».