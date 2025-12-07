فالنتينا رِياسوفا بطلة أول ترايثلون نسائي بالعالم في دبي



دبي (الاتحاد)

فازت فالنتينا رياسوفا بلقب فئة المحترفات في النسخة الافتتاحية من «كأس العالم للترايثلون للسيدا – دبي 2025» الأول من نوعه في العالم المخصص للسيدات، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي ضمن مبادرة الشيخة هند الرياضية، وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون والاتحاد الإماراتي للترايثلون.

وتوج سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وديبرا ألكسندر نائبة رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون، الفائزات في جميع الفئات، بحضور عيسى شريف مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للحدث، وحصة الكوس مدير قسم رياضة المرأة مديرة البطولة، وأسماء الجناحي أمين عام اتحاد الإمارات للترايثلون.

وشهدت منافسات فئة النخبة سباقاً قوياً حسمته فالنتينا رِياسوفا التي فازت بالمركز الأول بعد إنهائها السباق في زمن 58:30 دقيقة، واحتلّت هانا ماكسيمافا المركز الثاني بزمن 58:43 دقيقة، بينما جاءت بيسزليج دومينيكا في المركز الثالث بزمن 59:04 دقيقة.

وتنافست المتسابقات في خمس فئات، هي، الفردي المحترفات، وفردي سبرينت لمسافة 750 متراً سباحة، 20 كيلومتراً دراجات، وخمسة كيلومترات جرياً، وفردي سوبر سبرنت للفئات العمرية والمبتدئات لمسافة 400 متر سباحة، 10 كيلومترات دراجات، و2.5 كيلومتر جرياً، إضافة إلى فئتي الفرق السبرينت وسوبر سبرنت، التي شارك فيها ثلاث متسابقات في كل فريق، تنافست كل واحدة منهن في رياضة مختلفة.