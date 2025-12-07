الإثنين 8 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
طائرة الاتحاد للطيران تقدّم انطلاقة مذهلة لـ«جائزة أبوظبي»

طائرة الاتحاد للطيران تقدّم انطلاقة مذهلة لـ«جائزة أبوظبي»
7 ديسمبر 2025 20:42

 
أبوظبي (الاتحاد)

أشعلت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، والراعي الرسمي لسباق جائزة أبوظبي الكبرى لسباق «الفورمولا-1»، حماس آلاف محبي الرياضة والمتفرجين حول العالم مع عرض طائرتها العملاقة A380 في سماء الحلبة إيذاناً بانطلاق السباق الختامي لموسم 2025.
ومع استقطاب سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي ملايين المشاهدين حول العالم، اتجهت الأنظار نحو السماء مع تحليق طائرة إيرباص A380 على ارتفاع منخفض، ترافقها طائرات فريق الفرسان للاستعراضات الجوية، والتي لونّت الأجواء بالدخان الأحمر والأخضر والأسود، ألوان علم دولة الإمارات.
وصرّح آريك دي، رئيس الإيرادات والشؤون التجارية في الاتحاد للطيران، قائلاً: «يُعد سباق جائزة أبوظبي الكبرى من أكثر الأوقات إثارة في أبوظبي، حيث يجذب آلاف الزوار الدوليين من جميع أنحاء العالم، ويُعد العرض الجوي فوق حلبة مرسى ياس تقليداً بدأته الاتحاد للطيران مع أول سباق لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي عام 2009، ويشرّفنا أن نرى شعار الاتحاد للطيران يحلق فوق هذه الحلبة الرائعة، برفقة طائرات فريق الفرسان الموهوب».
وشغّل طائرة A380 كبار طياري الاتحاد للطيران، وهم الكابتن عادل الزبيدي، والكابتن عزيزان بن عثمان، والكابتن هاريس كينيغوس، والكابتن عبدالله العفيفي، والذين تدربوا تدريباً مكثفاً لأداء التحليق على ارتفاع منخفض.
ويُقام سباق جائزة أبوظبي الكبرى سنوياً على حلبة جزيرة ياس، التي رسخت مكانتها واحدة من أبرز وجهات الترفيه والتسلية في العالم. فمع الحدائق الترفيهية، ومراكز التسوق العالمية المستوى، ومطاعم واجهة ياس باي، وحلبة الاتحاد أرينا، ومتنزه الاتحاد، بالإضافة إلى جدول حافل بالفعاليات، تعتبر جزيرة ياس وجهة مثالية لجذب أعداد متزايدة من الزوار سنوياً.

