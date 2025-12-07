«الإسعاف الوطني» يشارك في سباق الفورمولا-1 بـ 14 مركبة



أبوظبي (وام)

اختتم الإسعاف الوطني بالحرس الوطني مشاركته في تغطية سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 أبوظبي 2025، وشهدت الفعالية انتشار فرق الإسعاف الوطني في مواقع استراتيجية حول الحلبة، بعد تجهيزها بأحدث التقنيات والمعدات الطبية، بما يضمن استجابة طارئة عالية الكفاءة وتغطية إسعافية متكاملة داخل المركز الطبي ومرافق الحلبة، وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

وشارك الإسعاف الوطني بفريق يضم أكثر من 70 من الكوادر الطبية والعملياتية، إلى جانب 14 مركبة إسعاف ومستجيب أول، لتقديم تغطية إسعافية شاملة على مدار أيام السباق، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين؛ منظمة الإمارات لرياضة السيارات «EMSO»، وحلبة مرسى ياس، وشركة «إثارة».

يُذكر أن الإسعاف الوطني يقدّم الدعم الطبي لسباق جائزة أبوظبي الكبرى للعام الثاني عشر على التوالي، تأكيداً على التزامه المستمر بتقديم خدمات إسعافية تتميز بالكفاءة والجاهزية العالية، كما يتواجد على مدار العام في حلبة مرسى ياس عبر إدارته للمركز الطبي، لتوفير خدماته لمختلف الفعاليات التي تستضيفها الحلبة.