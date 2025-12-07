نوريس.. «الملك الـ11» في تاريخ بريطانيا على قمة الفورمولا-1

لندن (د ب أ)

أصبح لاندو نوريس السائق البريطاني الحادي عشر، الذي يفوز ببطولة العالم للسائقين في سباقات السيارات فورمولا-1، بعد أن توج بلقبه الأول في السباق بعد الجولة الأخيرة في أبوظبي، اليوم الأحد.

وسلطت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) الضوء على قائمة السائقين البريطانيين الذين حققوا لقب بطولة العالم للسائقين.

وكان مايك هوثورن القادم من يوركشاير في (1958) أول بطل عالم بريطاني، عندما تغلب على مواطنه سترلينج موس ليحصد اللقب بفارق نقطة واحدة، قبل أن يعلن اعتزاله بعد فوزه مع فريق فيراري في 1958.

ثم فاز جراهام هيل بأول لقبين له مع فريق بي آر إم عام 1962، قبل أن يتغلب على البريطاني جاكي ستيوارت ليحصد لقبه الثاني مع فريق لوتس في 1968.

فاز هيل بسباق جائزة موناكو الكبرى خمس مرات، وهو السائق الوحيد الذي حقق الثلاثية في رياضة السيارات، بعد فوزه بسباقي إنديانابوليس 500 ولومان 24 ساعة.

وكان جيم كلارك السائق الأسكتلندي ثالث البريطانيين بلقبين في 1963 و1965 خلال ثلاثة مواسم مع فريق لوتس.

وتصدر كلارك ترتيب بطولة السائقين في 1968، لكنه توفي ببلوغه 32 عاماً في حادث خلال سباق فورمولا 2 في هوكنهايم، ليحصد جراهام هيل اللقب.

وكان جون سورتيس الوحيد الذي فاز ببطولات العالم للدراجات النارية، وحقق لقبه الوحيد في فورمولا 1 مع فريق فيراري في 1964، بعدما توج ببطولة العالم للدراجات النارية سبع مرات.

ثم كان جاكي ستيوارت السائق الأسكتلندي الفائز بثلاثة ألقاب مع فريق تيريل في 1969 و1971 و1973، ويبقى ستيوارت البالغ من العمر 86 عاماً أكبر بطل عالم على قيد الحياة، وكان أيضاً مديراً لفريق ستيوارت جراند بريكس.

جيمس هانت تغلب السائق الإنجليزي على النمساوي نيكي لاودا بفارق نقطة واحدة ليهدي فريق مكلارين اللقب في 1976.

واشتهر هانت بحماسه وشعبيته بين الجماهير ثم أصبح معلقاً في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) قبل وفاته عن عمر 45 عاماً إثر أزمة قلبية في 1993.

ويعد نايجل مانسيل ثاني أنجح سائق بريطاني على الإطلاق من حيث عدد الانتصارات، برصيد 31 فوزاً، تسعة منها خلال موسم تتويجه باللقب في 1992.

دامون هيل دامون، ابن جراهام، بطل العالم مرتين، وحقق ثمانية انتصارات ليتفوق على الكندي جاك فيلنوف والألماني مايكل شوماخر ويتوج ببطولة العالم في 1996 مع فريق ويليامز.

ويبقى لويس هاميلتون المتوج أعوام (2008,2014,2015,2017,2018,2019,2020) أنجح سائق بريطاني على مر العصور، بسبع بطولات، ليتقاسم الرقم القياسي مع شوماخر. كما أن هاميلتون يبقى الأكثر تحقيقاً للانتصارات بالفوز في 105 سباقات، وحقق أول بطولة له مع مكلارين في 2008، قبل أن يفوز بستة ألقاب أخرى مع مرسيدس.

جينسون باتون كان أحدث إضافة إلى قائمة الأبطال البريطانيين قبل نوريس، بعد الفوز بلقب وحيد خلال موسم براون جي بي في 2009.