نوريس يمنح مكلارين الثنائية في 2025

أبوظبي (د ب أ)

فاز البريطاني، لاندو نوريس، سائق مكلارين ببطولة العالم للسائقين لأول مرة في مسيرته، ليحرم الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول من التتويج باللقب الخامس على التوالي، ليمنح فريق مكلارين الثنائية هذا العام 2025 بعدما سبق أن فاز ببطولة العالم للصانعين..

انتزع نوريس اللقب بعد حلوله ثالثاً في سباق جائزة أبوظبي الكبرى في الجولة الختامية من الموسم الجاري، أمامه زميله في الفريق، السائق الأسترالي، أوسكار بياستري، في المركز الثاني.

أما فيرستابن، الذي بدأ من مركز الانطلاق، فقد فاز بسباق جائزة أبوظبي الكبرى المكون من 58 لفة.

وتنافس الثلاثي، نوريس وفيرستابن وبياستري على اللقب في هذه الجولة، وضمن البريطاني اللقب بتواجده على منصة التتويج ضمن الثلاثة الأوائل. انطلق فيرستابن من المركز الأول، بينما حل نوريس، سائق مكلارين، في الصف الأمامي بجانبه، بينما حل زميله بياستري ثالثاً على خط الانطلاق في مضمار «مرسى ياس».

كان نوريس متقدماً بفارق 12 نقطة على فيرستابن، و16 نقطة على بياستري قبل سباق اليوم الأحد.

وكان فيرستابن يحتاج للفوز باللقب للمرة الخامسة على التوالي على أن ينهي نوريس السباق في المركز الرابع أو ما بعده، بينما ضاعت آمال بياستري أيضاً في الفوز باللقب، والتي كانت تتوقف على فوزه بسباق جائزة أبوظبي، مع عدم تواجد نوريس ضمن الخمسة الأوائل.

وبفوزه في أبوظبي، حقق فيرستابن الفوز في 8 سباقات هذا الموسم مقابل 7 سباقات لكل من نوريس وبياستري، ولحق النجم الهولندي بكل السائقين الذين فازوا بهذا السباق بعد البدء من مركز الانطلاق منذ عام 2015.

وحسم نوريس «26 عاماً» حسم اللقب بفارق نقطتين فقط عن فيرستابن و13 نقطة عن بياستري، ليهدي مكلارين اللقب 13 على مستوى بطولة العالم للسائقين والأول منذ تتويج البريطاني لويس هاميلتون في 2008، وأول بريطاني يحقق اللقب منذ هاميلتون في 2020.



من جانبها أشارت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إلى أن نوريس قضى مسيرته بالكامل مع سباقات فورمولا في صفوف فريق مكلارين منذ عام 2019، وحقق الفوز ب 11 سباقاً، أولها في ميامي عام 2024 متفوقاً على فيرستابن.

وأضافت أن نوريس فاز بسباق الجولة الأولى هذا الموسم في أستراليا، لكنه سرعان ما خسر صدارة البطولة لصالح بياستري، إلا أن السائق الأسترالي تراجع مستواه كثيرة بعد فترة الراحة في منتصف الموسم، واستغل نوريس الفرصة محققاً انتصارين متتاليين في المكسيك والبرازيل. أما فيرستابن فقد اقتحم سباق المنافسة في مراحل متأخرة من الموسم.

ولفتت إلى وقوع تصادمين مثيرين للجدل بين نوريس وبياستري في سباقي كندا وسنغافورة، لكن قواعد البابايا، المسماة بألون الفريق، ظلت سارية، مما سمح للثنائي بالتنافس بشكل عادل بدلاً من ترتيب الفريق لصالح أحد السائقين.

وقال نوريس باكياً عبر الراديو بعد عبور خط النهاية في سباق اليوم «شكراً لكم يا رفاق، لقد حققنا إنجازاً تاريخياً، أحبكم جميعاً، وأشكركم على كل شيء، نستحق هذا الإنجاز».

وفي أبوظبي، حل شارل لوكلير من إمارة موناكو، سائق فيراري في المركز الرابع، بينما تواجد زميله البريطاني لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات، في المركز الثامن، بينما يتواجد البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس في المركز الخامس.

وفي المركز السادس، حل الإسباني فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن، خلفه إستيبان أوكون سائق هاس في المركز السابع، بينما احتل الألماني نيكو هولكينبرج سائق كيك ساوبر في المركز التاسع، بينما أكمل الكندي لانس سترول سائق أستون مارتن قائمة العشرة الأوائل.